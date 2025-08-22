Mondiali di volley, l’Italia passeggia: 3-0 alla Slovacchia, vittoria numero 30

Le azzurre non lasciano che le briciole alla Slovacchia, avversaria della prima giornata del mondiale thailandese e Phuket. Finisce 3-0 (25-20, 25-14, 25-17) e già domenica potrebbero chiudere il discorso qualificazione alla seconda fase, affrontando Cuba che in teoria è la squadra più debole del girone. E sono 30 le vittorie consecutive delle azzurre.

Velasco parte con il sestetto che ha vinto le Olimpiadi, tranne Stella Nervini in banda al posto dell’infortunata Degradi, in diagonale con Myriam Sylla. In regia Orro, opposta Egonu, al centro Danesi e Fahr, libero De Gennaro. Nel primo set ci vogliono pochissimi scambi per sciogliere la ruggine, l’Italia scappa sul 9-6 e sul 17-14 contro una formazione che ha un’opposta mancina potente, la Sunderlikova, ma poco più. La Nervini non tradisce l’emozione di ritrovarsi titolare, come del resto aveva già fatto entrando nella finale di Nations League e risultando decisiva. L’Italia tiene il vantaggio senza scrollarsi mai di dosso le avversarie, 23-21 che diventa 24-20 per il challenge chiamato da Velasco e set vinto grazie all’invasione della linea dei tre metri sull’attacco slovacco.

Secondo set che parte in discesa, 8-0 iniziale per le azzurre che mettono il bavaglio subito alla Sunderlikova, muro e difesa sono impressionanti e in un attimo l’Italia vola 11-1, il secondo punto delle slovacche è un’infrazione al servizio dell’Italia per capirci. E ancora 14-4, 22-12 con l’ace di Gaia Giovannini entrata in seconda linea, 23-12 con Fahr al centro dopo uan serie di difese, 24-14 e primo setball annullato, il secondo lo trasforma Antropova entrata per il solito doppio cambio. Nel terzo c’è un po’ di equilibrio in più, 8-6 e 10-8 per le azzurre, 11-9, ma è solo questione di tempo, l’ennesima difesa di Sylla lancia la seconda linea di Egonu per il 16-11. L’Italia gira che è una meraviglia, la difesa è la cartina di tornasole della presenza mentale di una squadra e quella azzurra è fantastica. Egonu abbatte la Sunderlikova in battuta, 18-11, pallonetto di Sylla per il 20-13 ed è già conto alla rovescia. Il tecnico della Slovacchia cambia tutto quello che può, Velasco dà spazio anche ad Omoruyi, non c’è storia. Ace sporco di Orro, attacco Omoruyi, muro di Egonu, sul primo matchpoint la Slovacchia spara fuori ma c’è un tocco a muro, ne servono altri due ma si chiude il sipario su un fallo a rete avversario.

Nell’altra gara del girone, il Belgio ha battuto Cuba 3-0, le caraibiche saranno le prossime avversarie delle azzurre domenica alle 12 italiane (diretta Rai, Dazn e Vbtv), poi toccherà al Belgio martedì. Passano le prime due di ogni girone che negli ottavi affronteranno le prime due, invertite, del girone che comprende Germania, Kenya, Polonia e Vietnam che debuttano sabato.