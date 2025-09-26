Mondiali, domani alle 12,30 contro la Polonia. Pranzo mondiale per l’Italia. Blengini, impresa bulgara

Doveva essere un mondiale, alla fine è un Europeo ristretto. Le semifinali di domani nelle Filippine riducono il globo del volley a una fascia relativamente piccola che va dall’Italia alla Polonia e dalla Repubblica Ceca alla Bulgaria. Domani alle 12,30 gli azzurri (Rai, Dazn, Vbtv) proveranno a sovvertire il pronostico che vede la Polonia favorita in virtù degli ultimi risultati negli scontri diretti, tra finali di Vnl ed Europei. Eppure la squadra di Nikola Grbic non deve essere così tranquilla, alla vigilia della sfida contro gli azzurri. Perché è vero che non c’è stata partita, soprattutto nella finale della Nations League che aveva fatto scricchiolare alcune certezze del gruppo dell’Italia. Ma per batterci così nettamente, i polacchi hanno avuto sempre bisogno di essere mostruosi al servizio, e non è detto che possa capitare in eterno. L’Italia peraltro è leggermente diversa, con Bottolo al posto di Lavia, e ha trovato lungo la strada equilibri nuovi. Infine, il gruppo di De Giorgi ha dimostrato di avere carattere e lucida ferocia nei quarti.

Nella composizione dell’altra semifinale si è completata l’ecatombe delle big annunciate, cosa che aumenta i meriti dell’Italia. Francia e Brasile avevano salutato la compagnia nel girone, ieri la Repubblica Ceca ha eliminato l’Iran di Piazza per 3-1, e arrivando per la prima volta nella sua storia in una semifinale mondiale. Di fronte, alle 8.30, si troverà la Bulgaria dell’ex ct azzurro Chicco Blengini, che ha fatto un grande lavoro con un gruppo di giovani dal grande futuro, soprattutto i fratelli Nikolov. Gli Usa della leggenda Karch Kiraly erano avanti 2-0, i bulgari hanno ribaltato l’incontro e col talento che hanno in gruppo, adesso sono la vera mina vagante.

d. r.