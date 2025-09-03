Mondiali, le campionesse olimpiche incontrano la Polonia (15.30): in palio la semifinale. Velasco-Lavarini, un duello iridato tra imbattuti

Lo diciamo? Diciamolo. È la partita più importante del mondiale, quella di oggi. E per carità, non sarà originalissimo perché è chiaro che una volta arrivati in zona medaglie cambia tutto (o quasi, vedi i maschi di De Giorgi che a Parigi sono arrivati quarti). Però il quarto dei mondiali che oggi alle 15.30 oppone l’Italia di Velasco alla Polonia di Lavarini (Rai 2, Dazn, Rai Play e Vbtv) al PalaHuamark di Bangkok è sfida complicata sul piano sportivo e delicata su quello psicologico.

Il fatto che finora le azzurre si siano mangiate tutte le avversarie delle ultime 33 partite consecutive vinte depone sicuramente a favore della forza morale e mentale del gruppo. Ma ovviamente ogni partita, ogni punto come ha ben insegnato Velasco col suo mantra ’qui e ora’, va prima giocato per poter essere festeggiato.

Finora le azzurre hanno lasciato per strada soltanto un set, come a Parigi un anno fa. Velasco lo ha sempre detto, e di mondiali e olimpiadi ne ha fatti decine ormai: la gara fondamentale è quella dei quarti.

Si aggiunga che l’allenatore avversario è italiano e negli anni ha allenato molte delle azzurre nei club, cosa che gli rende ben noti i punti deboli delle nostre. La Polonia è stabilmente ai vertici del volley mondiale da qualche anno, anche se è in fase di rinnovamento e non ha più una delle alzatrici più forti al mondo, la Wolosz che ha costruito i record di Conegliano. Come le azzurre, anche le polacche non hanno mai perso finora, anche se contro la Germania nel girone hanno avuto bisogno del tie-break mentre le azzurre hanno travolto le tedesche, e al quinto sono andate anche contro il Belgio, unici riferimenti diretti recenti oltre alla semifinale dell’ultima Vnl vinta dall’Italia. Spiega la schiacciatrice Gaia Giovannini: "Sarà una partita difficile contro una squadra forte e blasonata. Sappiamo che contro il loro gioco sarà fondamentale la fase muro-difesa per riuscire ad arginare gli attacchi dell’opposta e la loro fisicità a muro. Dovremo metterci grande attenzione".

Prima del quarto dell’Italia, alle 12 si giocherà Olanda-Giappone, domani Brasile-Francia (da cui uscirà la rivale in semifinale della vincente di Italia-Polonia) e Turchia-USA. Sabato le semifinali, domenica le finali alle 10.30 e 14.30 italiane.