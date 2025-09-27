MONDIALI. L’Italia di Balaso,. Bottolo e Gargiulo sfida la Polonia. Obiettivo: la finale

Prima di scendere in campo a San Severino, giocatori, staff e dirigenti della Lube si siederanno davanti la tv e tiferanno per l’Italia (e un po’ la Bulgaria). È il sabato delle semifinali al Mondiale e il club biancorosso ha quattro atleti che sognano di giocare domani per il trionfo iridato: Balaso, Bottolo e Gargiulo nell’Italia, Nikolov nella Bulgaria. Anzi la Lube è già certa che almeno un suo tesserato tornerà a casa con una medaglia. Ovviamente a noi interessa soprattutto la sfida delle 12.30, con diretta su Rai2, il partitone tra gli azzurri e la Polonia. Una finale anticipata, perché saranno di fronte le nazionali che si sono contese l’ultimo mondiale (vinto dagli azzurri), quindi l’ultimo europeo e in estate la VNL (vinte dai polacchi). De Giorgi vs Grbic in panchina, due grandi alzatori del passato, in campo tante stelle a cominciare da Leon, Semeniuk, Michieletto, Giannelli o Balaso. Proprio quest’ultimo dovrà guidare la linea di difesa e contenere la battuta degli avversari, spesso letale. Faremo colazione invece alle 8.30 con l’altra semifinale tutta europea, questa a sorpresa, tra Bulgaria (ultima volta in finale nel 1970) e Repubblica Ceca (mai così in alto dopo la scissione del Paese nel 1993). La Bulgaria dell’ex biancorosso Blengini ha compiuto un’impresa nei quarti ribaltando gli Usa da 0-2 e ha in Nikolov un atleta in missione. Dopo una stagione condizionata dall’operazione alla schiena, il figlio d’arte sta facendo cose sensazionali, Mvp finora della rassegna. E sta confermando di essere un predestinato, per la gioia della Lube.

an. sc.