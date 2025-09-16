Mondiali volley, Italia sconfitta: 2-3 contro il Belgio, si decide tutto con l’Ucraina

Sarà la partita contro l’Ucraina di Raul Lozano a decidere se l’Italia passerà agli ottavi dei mondiali: agli azzurri servirà una vittoria con qualsiasi punteggio, per superare il turno, ma a questo punto da secondi. A Manila la sfida contro il Belgio finisce con la sconfitta per 2-3 (23-25, 20-25, 25-22, 25-21, 13-15) e tutto è rimandato all’ultima sfida per avere la certezza del passaggio agli ottavi.

La partita era annunciata come il classico trappolone, perché Emanuele Zanini è uno dei tecnici italiani più esperti e capaci di incidere nelle situazioni in cui viene lasciato lavorare, come evidentemente ha potuto fare in Belgio schierando per esempio un libero di 19 anni. Squadra composta da volti a noi molto noti tra passato, presente e futuro, da D’Hulst a Deroo, da Reggers a D’Heer a Rotty. De Giorgi schiera ancora Romanò titolare in diagonale con Giannelli, Bottolo e Michieletto martelli, Russo e Anzani al centro, Balaso libero.

Partenza equilibrata, 6-6, 8-10 e 9-11 con i Red Dragons che difendono l’impossibile, 10-14 con Reggers e Deroo attenti in attacco ben ispirati dalle mani precise di D’Hulst, break di 3-0 per gli azzurri con sigla finale di Bottolo, 14-16 e 15-17 fino all’ace di D’Heer, il 20-17 per i belgi è un muro di Deroo su Romanò, 21-19, Michieletto ci riporta sotto con un ace ma Reggers risponde centrando Bottolo. Sul 23-20 la strada è ormai in salita, Russo, un fallo di Rotty ci riavvicinano, Russo sbaglia battuta ed è setpoint Belgio. Bottolo annulla il primo ma l’invasione di Giannelli regala agli avversari un parziale in cui Reggers fa 9 punti.

L’Italia sembra reagire bene nel secondo, 5-1, 8-4, 9-5 prima del break firmato Deroo 9-8. Gli azzurri non riescono ad ingranare a muro, Reggers segna il pareggio, Deroo e Rotty l’allungo 14-12. In attacco l’Italia è solo Anzani e quando il centrale prende Reggers a muro è 14 pari, ma il Belgio torna a scappare subito. Entra Rychlicki, ma l’Italia sbaglia tanto anche in ricezione: 14-18, Reggers è già a quota 15 punti personali. Entra anche Porro in banda, ma sul 15-20 tocca anche a Gargiulo che debutta murando, 16-21, Deroo mura Rychlicki che poi tira fuori, 16-23. Gargiulo cambia poi sbaglia il servizio, 17-24: attacco e poi ace di Giannelli, muro di Michieletto, al quarto setpoint la chiude Rotty, che sembra il nome giusto per i sogni di gloria degli azzurri.

Nel terzo l’Italia riparte con Romanò e Bottolo, ma il gioco è ingolfato e Michieletto non riesce a caricarsi sulle spalle la squadra, che paga anche i troppi problemi in ricezione. Belgio avanti subito 4-3, quando Michieletto cresce sorpassiamo 8-6 col muro di Gargiulo, ma è un’illusione, 10-9 Belgio ed entra Sbertoli in regia per cambiare davvero le carte in tavola. Ma con un’organizzazione di squadra che fatica a trovare equilibri arrivano anche molti errori individuali, e il Belgio che pure non è perfetto ne approfitta: 14-16, pareggio a 16 con muro di Sbertoli, allungo con due attacchi fuori dei belgi 18-16, 19-17. In campo ci sono molti giocatori di Trento, Rychlicki finalmente incide, in campo anche Sani al servizio, 22-20, 23-21, pipe di Michieletto per il 24-21, invasione azzurra, il Belgio ci regala ossigeno con un errore al servizio.

Quarto set, in campo ancora Sbertoli e Rychlicki, l’ex diagonale di Trento: Kamil detto Camillo morde per il pareggio 4-4, il Belgio ha una marcia emotiva in più. 6-9, D’Hulst accende tutti a turno con grande fantasia, 7-10, entra Galassi e mura, 9-11, 10-12, 11-13, Michieletto per il 13-13. L’Italia ora c’è, nel Belgio Reggers è ben aiutato dall’altro nuovo compagno di Milano Rotty. Galassi firma il sorpasso 15-14, 20-19, Michieletto allunga a 21, Gargiulo a 22, pipe di Bottolo per il 23-20, Rotty sbaglia servizio ed è 24-21, sul servizio di Giannelli è Galassi a vigilare a rete. Tie-break.

L’Italia lo inizia con Galassi confermato, oltre a Sbertoli e Rychlicki, Gargiulo, Bottolo e Michieletto, Balaso. Inizio in salita per gli azzurri, 1-3, 2-4, 3-5, 4-6, 5-7 e 6-8. Il Belgio non molla una palla, ma l’errore di Rotty vale l’aggancio a 8. Il 10 pari è di Bottolo, il 12-12 un raro errore di Reggers. Si arriva alla volata 13-13: Reggers ottiene il matchpoint, Rychlicki piazza una palletta e il Belgio chiude subito con il campione di Milano.

Nello stesso gruppo, l’Ucraina che gli azzurri affronteranno giovedì ha battuto l’Algeria 3-0. In classifica, Belgio 5, Italia 4, Ucraina 3, Algeria 0. Vincendo l’Italia avrà la certezza di passare, il Belgio è comunque già sicuro di essere agli ottavi anche perdendo contro l’Algeria (ipotesi peraltro remota).

Negli altri gironi, l’Egitto non bissa la vittoria contro l’Iran ed esce sconfitto dalla sfida tra ex ct, Bonitta perde 3-1 dalle Filippine di Frigoni e ora è tutto da rifare perché l’Iran di Piazza batte 3-1 la Tunisia di Placì e si deciderà tutto all’ultima giornata con Egitto-Tunisia e Iran-Filippine. Vittoria con passaggio del turno per il Brasile, sconfitta a sorpresa della Francia contro la Finlandia al tie-break. Ed è un risultato che interessa l’Italia, perché l’avversaria nel primo turno a eliminazione diretta sarà una tra Argentina e Francia, a meno che la Finlandia non completi la sorpresa come fatto dai colleghi del basket della dolce Suomi.

Già qualificate per gli ottavi sono Brasile, Polonia, Olanda, Stati Uniti, Turchia, Canada. Tutte squadre che l’Italia potrebbe affrontare solo dalle semifinali, nel caso.