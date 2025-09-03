Mondiali volley, Italia in semifinale con una super Egonu: Polonia battuta 3-0

La vittoria consecutiva numero 34 porta l’Italia alla semifinale mondiale e Velasco a due passi dal pantheon dei ct: soltanto Pozzo nel calcio e Rudic nella pallanuoto sono riusciti a vincere olimpiadi e mondiali a stretto giro di posta, il ct dell’Italvolley ci proverà anche se ancora è presto, la vittoria sulla Polonia per 3-0 (25-17, 25-21, 25-18) vale l’accesso alla semifinale, ma adesso il gioco si fa ancora più duro se possibile.

C’è la forza del gruppo che funziona alla perfezione, Paola Egonu come sempre si prende la vetrina con tanti punti importanti che sono però il completamento di un lavoro di squadra, le difese di De Gennaro non valgono meno, e neanche i muri delle centrali, le più forti al mondo in questo momento. E c’è la spensieratezza di Stella Nervini, titolare in diagonale con la veterana Myriam Sylla.

Primo set, Velasco schiera il sestetto base del momento, ovvero Orro-Egonu, Danesi-Fahr, Sylla-Nervini più De Gennaro, Lavarini risponde con Wenerska-Stysiak, Damaske-Lukasik, Korneluk-Jurczyk, libero Szczyglowshka. Le azzurre partono fortissimo, subito 5-1, poi 6-3 con Egonu, 12-7 con Stella Nervini in attacco, ancora 15-10 con Egonu che smorza il timido tentativo di recupero polacco. Sul 21-14, maturato anche grazie all’apporto delle centrali azzurre, i giochi sembrano ormai fatti per la prima frazione. Danesi inchioda il 22-15, Egonu il 23 e poi il 24-16 per il sesto punto personale, al secondo setpoint è Fahr al centro a chiudere con il suo quarto punto nel set.

Secondo set e la musica cambia pochissimo, Italia a guidare e Polonia a inseguire senza mai mollare e poi a sorpassare sul 13-14, quando Velasco chiama il primo timeout della partita. La partita è una sfida tra Egonu e Stysiak a colpi di clava, la risposta azzurra è immediata, break di 4-0 ed è 17-14, il punto numero 19 dell’Italia è anche il dodicesimo di Paola Egonu, poi Danesi ed è 20-15. Sul 23-20 entrano Cambi e Antropova ma il muro che dà il primo setball è di Sarah Fahr, il punto che vale il 2-0 sul secondo è un errore al servizio delle polacche. Per Paola Egonu altri 8 punti nel secondo set.

Il terzo parziale è ancora uno spettacolo di concretezza azzurra, il pallonetto della Egonu che segna il 15-9 è un segno preciso, anche se sul pallone dopo l’opposta azzurra si fa murare. Ma ormai la strada è tracciata, verso una semifinale che si definirà solo domani. Il punto numero 24 è un mani e fuori di Egonu che arriva a 20 personali, quello che vale la vittoria al matchpoint numero due, per la cronaca, è firmato da Fahr con un attacco murato fuori.

Domani gli altri due quarti: alle 12 italiane Brasile-Francia, alle 15.30 Stati Uniti-Turchia. L’avversaria delle azzurre nella semifinale di sabato uscirà dalla sfida tra le brasiliane, favorite di questo mondiale insieme all’Italia, e la sorprendente Francia. Domenica le finali per le medaglie, sempre a Bangkok.