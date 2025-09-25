Mondiali volley, l’altra semifinale è Bulgaria-Repubblica Ceca. Italia in campo sabato alle 12.30

Italia-Polonia, semifinale del mondiale di volley maschile, si giocherà sabato alle 12.30 italiane. La definizione del quadro delle semifinali del torneo nelle Filippine è stata completata con due sorprese, perché l’altra semifinale vedrà di fronte la Repubblica Ceca di Novak, alla prima semifinale iridata della sua storia, e la giovane e talentuosissima Bulgaria allenata dall’ex ct azzurro Chicco Blengini, allievo di Julio Velasco e di Mauro Berruto. I bulgari hanno completato una rimonza pazzesca nei quarti ai danni degli Stati Uniti allenati dalla leggenda Karch Kiraly, battendoli al tie-break dopo essere stati sotto per 0-2. Alla fine la Bulgaria ha vinto 3-2 (22-25, 19-25, 25-17, 25-22, 15-13) e troverà la Repubblica Ceca, che prima aveva battuto l'Iran dell’altro ct Roberto Piazza per 3-1 (22-25, 27-25, 25-20, 25-21).

Italia-Polonia è la semifinale annunciata di quella parte del tabellone, Bulgaria-Repubblica Ceca invece è una sorpresa assoluta perché nel corso del torneo sono state eliminate squadre molto più blasonate e sulla carta avvantaggiate in sede di pronostico, come i bi-campioni olimpici della Francia e il Brasile, ma lo stesso Iran nelle ultime stagioni aveva fatto meglio dei due paesi dell’est.

E così il campionato del mondo diventa un piccolo europeo, visto che nei primi quattro posti arriveranno quattro formazioni del vecchio continente, con due allenatori italiani come De Giorgi e Blengini e uno che nel nostro paese ha costruito una carriera, come Nikola Grbic. Il quarto è Jiri Novak.

L’Italia quindi si prepara alla sfida con la Polonia, un classico degli ultimi anni, con qualche certezza in più dopo la bella vittoria contro il Belgio nei quarti, come spiega il centrale Giovanni Maria Gargiulo: “Essere arrivati alle semifinali è qualcosa che ci rende felici e soprattutto non è un risultato scontato considerando anche l’andamento di questo torneo dal quale sono state estromesse squadre molto blasonate alla vigilia, proprio per questo dico che essere tra le prime quattro al mondo è un’emozione fortissima. Siamo scesi in campo molto concentrati e convinti di dover dare il 100% dalla prima all’ultima palla, cosa che evidentemente non eravamo riusciti a fare nella gara del girone. E’ anche vero che una partita della pool e una della fase a eliminazione diretta sono ben diverse, la carica mentale può essere differente, ma ora tutto questo non conta, fa parte del passato. La Polonia è una squadra straordinaria, sono anni che compete ad alti livelli raggiungendo risultati eccezionali; contro di loro sarà importante, oltre a giocare bene, rimanere concentrati, giocando palla su palla e stare sempre lì attaccati non pensando troppo a quelli che saranno gli errori che potremo commettere. Dovremo giocarcela sempre a viso aperto”.