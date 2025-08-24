Mondiali volley, l’Italia travolge Cuba 3-0 e passa agli ottavi: 31 vittorie di fila

Non c’è stata partita, un abisso di dimensioni anche maggiori del previsto. Perché era immaginabile che l’Italia battesse Cuba, cenerentola del girone delle azzurre, ma considerando che si tratta comunque di un mondiale, il 3-0 finale presenta parziali quasi imbarazzanti per una scuola di grande tradizione come quella caraibica (25-9; 25-8; 25-16). E dire che prima di centrare la trentunesima vittoria consecutiva (l’Italia non perde da giugno 2024), Velasco aveva ricevuto una brutta notizia prima della partita, con il lieve infortunio alla seconda alzatrice Carlotta Cambi schierata quindi come secondo libero in panchina, ma di fatto la sua assenza ha anche bloccato la possibilità di fare il consueto doppio cambio con Antropova. E così per un paio di set le azzurre si sono limitate ad approfittare della solita grande vena di Egonu, anche a muro, della concretezza di Sylla e Danesi in attacco, dalla solita consistenza di Moki De Gennaro in seconda linea, ma soprattutto della pochezza avversaria. In tutta la partita Cuba mette il naso avanti per la prima volta sul 2-1 nel terzo set, quando Velasco aveva inserito tutte le giocatrici possibili dalla panchina, tranne Orro e De Gennaro che non avevano cambi di giornata. Quindi dentro Antropova opposta, Giovannini e Omoruyi in banda, Akrari e Sartori al centro.

Primi due set veloci come uno scivolo dell’acquapark: solo 9 e 8 punti rispettivamente fatti da Cuba che aggiunge alla supremazia delle azzurre tanti errori. Nel terzo c’è più equilibrio per qualche scelta avversaria (gioco spostato al centro), ma è un’illusione ottica: dal 9-9 arriva l’allungo, c’è gloria anche per Akrari, 17-12, poi 19-12 e 21-13 e tutto in discesa, entra anche Fersino (che per una volta non ha la maglia del libero) per servire nel finale. Il matchpoint è firmato da un errore avversario al servizio.

Il successo vale anche l’accesso sicuro agli ottavi di finale, dove l’Italia sfiderà verosimilmente una squadra allenata da un italiano, la Polonia di Lavarini o la Germania di Bregoli che sono le due squadre più forte del girone abbinato (e infatti hanno travolto Kenya e Vietnam all’esordio). Martedì l’ultima sfida del girone contro il Belgio varrà il primo posto nel girone, e quindi l’abbinamento alla seconda dell’altro gruppo, teoricamente più abbordabile.

Ma l’impressione è che saranno le avversarie, a temere l’accoppiamento con la nostra nazionale, e non il contrario.