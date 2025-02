Monza cade a Perugia. Salvezza all’ultimo set

Si deciderà domenica prossima nell’ultima giornata della regular season di Superlega la corsa alla salvezza. La sconfitta 3-1 della Gioiella Prisma Taranto in casa della Valsa Group Modena ha tenuto in vita la Mint Vero Volley Monza che pur perdendo con lo stesso punteggio in casa della Sir Susa Vim Perugia avrà ancora una chance per evitare la retrocessione. Al PalaBarton, gli uomini di coach Eccheli (scesi in campo sapendo già il risultato dei pugliesi) hanno dato vita a una partita altalenante, in cui hanno anche dato l’impressione di poter portare a casa il clamoroso punto che sarebbe valso l’aggancio in classifica.

Già nel primo set Cachopa e compagni si son portati sul 7-13 prima di farsi raggiungere dall’ex Oleh Plotnytskyi, protagonista del turno in battuta che ha ribaltato il risultato. Neanche l’1-0 e il 20-15 del secondo parziale hanno però mandato al tappeto gli ospiti che, a suon di muri, hanno portato a casa un pareggio insperato. Da lì in poi però con i campioni d’Italia non c’è stata più storia. Monza, che perdendo ieri ha mancato l’ultimo treno per i playoff per la Challenge Cup, domenica ospiterà la Cisterna Volley mentre Taranto, avanti di un punto in classifica ma con una vittoria in meno se la vedrà in casa con la Rana Verona.

SIR SUSA VIM PERUGIA-MINT VERO MONZA 3-1 (28-26, 23-25, 25-17, 25-16)