Monza rivitalizzata. Larizza sfida il passato: "Grande motivazione»

È una Vero Volley Monza rivitalizzata dalla vittoria contro la MA Acqua S. Bernardo Cuneo. E decisa a concedere il bis nel derby di oggi alle 19.30. La squadra allenata da Massimo Eccheli si è portata davanti ai cugini in classifica e l’obiettivo è restarci, mettendo altro fieno in cascina nella corsa ai playoff oltre che alla Coppa Italia. Martin Atanasov nel turno infrasettimanale è stato il migliore in campo ed è a sua volta a caccia di conferme, adesso che il problema alla caviglia rimediato all’esordio contro Perugia è completamente dimenticato. Tra gli ex di turno c’è anche Jacopo Larizza, che alla vigilia ha così parlato della sua vecchia squadra che ritroverà oggi da avversario: "Sarà sicuramente una partita combattuta trattandosi di un derby. I nostri avversari arrivano da due sconfitte e vorranno rifarsi davanti al proprio pubblico. Noi dovremo entrare in campo convinti e aggressivi per portare a casa un nuovo risultato utile". Una gara dal significato speciale: "Quando giochi contro una ex squadra la motivazione aumenta, diversi ragazzi del roster attuale di Milano erano miei compagni la scorsa stagione e sarà bello rivederli anche se dall’altra parte della rete. Ora però dobbiamo solo pensare a dare continuità dopo la vittoria con Cuneo".