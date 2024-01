Monza sfida Lesky Sofia. La semifinale è a un passo

La semifinale di Challenge Cup è davvero ad un passo per la Mint Vero Volley Monza che torna in campo oggi alle 19 contro il Levski Sofia all’Opiquad Arena forte del successo ottenuto nell’andata dei quarti. Tra le mura amiche contro i bulgari alla squadra del Consorzio basterà conquistare due set per assicurarsi matematicamente il passaggio del turno. A metà gara insomma Cachopa e compagni potrebbero già iniziare a pensare alla prossima sfida di Superlega, dove c’è bisogno di interrompere una striscia negativa che dura ormai da quattro partite. Domenica il calendario proporrà l’abbordabile trasferta sul campo della Gioiella Prisma Taranto dopo una sfilza di big match finiti male, ma prima c’è da concentrarsi sulla terza competizione europea, obiettivo dichiarato della società brianzola, come confermato anche da coach Massimo Eccheli: "Il Levksi Sofia è una squadra molto interessante, sicuramente la più interessante tra quelle affrontate fino ad ora. Una squadra molto preparata e ben allenata, con all’interno elementi di talento. E’ vero che partiamo forti del risultato dell’andata ma non possiamo assolutamente permetterci un approccio soft a questa sfida".

I giocatori influenzati come Gabriele Di Martino sono ormai recuperati e potrebbero essere schierati titolari, salvo poi andare a riposare in panchina a qualificazione ottenuta.

A.G.