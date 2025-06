Nations League: Italia travolge gli Stati Uniti 3-0 nel debutto a Rio

Non c’è stata storia. Forse Julio Velasco si sarà emozionato un po’ tornando in quel Maracanazinho di Rio de Janeiro dove vinse il primo mondiale con i Fenomeni, ormai 35 anni fa. Ma in campo nel debutto della Nations League si è vista solo l’Italia: 3-0 agli Stati Uniti (25-13; 25-13; 30-28) nella prima uscita ufficiale dopo l’oro olimpico per le azzurre, 10 mesi fa, stessa avversaria e stesso risultato. Velasco, che sta parzialmente rinnovando il gruppo in vista dei mondiali, ha mandato in campo all’inizio un sestetto che somiglia molto a quello titolare, dopo la scelta di non puntare più su Caterina Bosetti che il ct ha fatto: Orro in regia, Egonu opposta, Giovannini e Sylla schiacciatrici, Danesi e Fahr al centro, De Gennaro libero. Le statunitensi, passate da Kiraly che ha preso la guida della maschile a Sullivan, hanno retto fino al 4-4 del primo set, poi le azzurre sono volate via anche grazie all’uso del doppio cambio (Antropova-Cambi per Egonu-Orro). Solo qualche errore all’inizio del terzo set ha permesso alle americane di lottare fino ai vantaggi, dopo una rimonta azzurra dal 13-20 propiziata da Egonu, fino all’ultimo punto di Fahr (foto). Stasera alle 22,30 italiane le azzurre sfideranno la Germania allenata da Giulio Bregoli. Domani alla stessa ora la Corea del Sud, domenica alle 15 il match-clou contro il Brasile.