Nella tana della capolista. Milano all’esame Perugia

L’Allianz Milano nella tana della capolista Sir Susa Vim Perugia. Oggi alle 18, al PalaBarton, la squadra di coach Roberto Piazza (nella foto) sfida i campioni d’Italia in carica, primi a 48 punti. La formazione di Angelo Lorenzetti, vessata da tanti infortuni, sta, anche per questo, concedendo qualcosa in più rispetto alla prima parte del campionato e Milano potrebbe approfittarne. I lombardi hanno giocato mercoledì in CEV Champions, perdendo una partita tosta con Ankara ma con diversi membri del gruppo squadra non al top della forma per un virus. Superate le difficoltà fisiche l’attenzione dovrà essere tutta per la Superlega.

"Sappiamo – dice Piazza – che c’è tutto da imparare da loro, ma possiamo anche fare vedere anche noi qualcosa di buono. Loro non hanno giocato la partita infrasettimanale perché sono già qualificati per i quarti. Noi cercheremo di rifarci al ritorno. Intanto andiamo in Umbria per cercare ancora una volta di imparare su qualsiasi situazione". Dopo il match con gli umbri mancheranno due giornate al temine della regular season e in calendario ci sono Cisterna e Modena. La formazione lombarda è quinta a 33 punti (con Rana Verona davanti solo per la differenza set), ma a soli 3 punti dal terzo posto di Piacenza.

Giuliana Lorenzo