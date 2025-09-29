Nessuno come De Giorgi: "Ma io penso ai ragazzi, sono loro l’esempio"

De Giorgi, come ci si sente a essere l’unico uomo che ha vinto cinque mondiali? "Ci si crede poco, nel senso che non è una cosa tangibile. Come si fa a stancarsi di vincere? Dietro questa vittoria c’è tantissimo lavoro, non solo mio, ma di tutte le persone che quest’anno hanno vissuto una lunga estate. Ovviamente mi fa piacere, si vede che con questa manifestazione ho un feeling particolare, anche perché dal punto di vista tecnico è veramente molto impegnativa, il livello medio si è alzato molto".

Il suo è sempre il massimo, da giocatore e da tecnico. "Mi fa piacere che cambiando mestiere sono riuscito con le mie squadre ad arrivare dove ero riuscito a arrivare come giocatore, questa è una grande soddisfazione".

A che cosa ha pensato? "Al percorso di quest’anno che è stato abbastanza lungo, bello impegnativo. Mi è venuta in mente la mia gioia più grande, può sembrare strano ma è stata la prima convocazione in nazionale del professor Prandi perché era un desiderio incredibile che avevo da quando ho iniziato a giocare, e non è stato semplice con la mia statura".

Il gruppo ha mostrato una grande compattezza. "I ragazzi hanno lo stesso amore, lo stesso orgoglio di poter arrivare a rappresentare il proprio paese che ho avuto io, il concetto di ’Noi Italia’ nasce dal desiderio di rappresentare la propria nazione. Per questo ho sempre detto che questo è un gruppo speciale, nel modo di vivere la maglia, di aiutarsi, di integrare le persone come è accaduto quest’anno, senza lasciare mai indietro nessuno".

La brutta sconfitta in Nations League vi ha aiutato a trovare gli anticorpi? "Tutte le grandi vittorie nascono da una sconfitta. Quello è stato un passaggio importante, ci eravamo dati l’obiettivo di raggiungere la finale, cosa che non eravamo mai riusciti a fare negli anni precedenti".

Qual è stata la svolta in questo torneo, lo schiaffo col Belgio? "Sì, sicuramente ci ha fatto entrare immediatamente nella realtà vera di questo mondiale, a volte si è confuso qualche demerito delle squadre eliminate con i meriti di chi è cresciuto come Belgio o Finlandia. Quella sconfitta ci ha fatto giocare contro l’Ucraina come se fosse già una gara ad eliminazione diretta".

Che cosa dirà a Mattarella stavolta? "Non lo so, non mi sono ancora preparato niente, sicuramente qualcosa di interessante. Intanto lo rivediamo con piacere dopo che ci siamo assentati qualche mese".

La dedica a Lavia e le lacrime sono la prova della coesione umana dei ragazzi. "Non è solo una questione di amicizia, è anche di rispetto tra di loro, la voglia di cercare di risolvere le cose con disponibilità e coinvolgimento. Quello che è successo con Daniele è stata una bella botta per tutti, per lui e per noi. Però si è vista la capacità della squadra di reagire senza lamentarsi, senza trovare alibi, dando fiducia alle persone che stavano dentro. Ci è dispiaciuto anche per Giovanni Sanguinetti, che ci ha dato una disponibilità incredibile fino all’ultimo giorno".

Velasco le ha scritto? "Sì, ma non ho ancora potuto leggere il messaggio, lo farò appena possibile. È una grande soddisfazione, credo che le nostre due squadre, anche la femminile, al di là dei risultati trasmettono emozioni. È questa la medaglia più bella. Dietro c’è un lavoro importante del movimento, della federazione e dei club, non è una casualità che abbiano vinto uomini e donne. A volte si ottengono risultati, a volte no, ma il nostro è un ambiente in movimento, tutti spingono per migliorare. Siamo stati più bravi della Polonia stavolta, altre volte lo sono stati loro. Si danno e si prendono, noi in questi anni abbiamo sembra giocato per le medaglie e solo una volta è arrivata quella di legno".

De Giorgi, le vostre squadre sono un esempio. "Lo sappiamo e sentiamo la responsabilità, siamo molto attenti ai valori, al fatto che non conta solo il talento ma anche il comportamento. I ragazzi sono già molto responsabilizzati, ma ne parliamo. C’è Rychlicki che canta l’inno meglio di tutti, è anche il più intonato, gli altri sono stonati tutti. Cantare l’inno è un gesto importante".