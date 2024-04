Nikolov: "Ragazzi, facciamo vedere di che pasta siamo fatti"

Parole pre-gara ma anche rumors di mercato alla vigilia del match Civitanova-Cisterna. Reduce da prove negative, Alex Nikolov sprona compagni e ambiente, esprimendo grande voglia di rivalsa: "Contro Cisterna – ha detto il giocatore – scenderemo in campo giocando al massimo, come se fosse l’ultima partita della nostra vita. Non esiste che la Lube perda senza riuscire a replicare, sentiamo il bisogno di far vedere di che pasta siamo fatti".

Il tecnico Romano Giannini aggiunge le sue considerazioni: "Ci aspetta una partita difficilissima perché veniamo da due sconfitte nette. Questa situazione rende più complicata la preparazione della sfida contro una rivale che arriverà a Civitanova con tanta carica agonistica. In questo momento siamo un po’ fragili. Un successo ci aiuterebbe a sbloccarci".

Theo Faure, opposto classe 1999 del Cisterna, re dei bomber di regular season con 420 palloni a terra complessivi, media 4,94 (attenzione anche allo schiacciatore Ramon che invece è stato il recordman di ace facendone 39), dice la sua: "Arriviamo da una bella vittoria in rimonta, ma adesso abbiamo un altro appuntamento complicato perché andiamo a giocare in casa della Lube, una formazione che non sta attraversando un buon momento in questa fase. Loro non hanno vinto molto nel girone e sono sicuro che vorranno conquistare una vittoria in casa. Questa per noi è una partita molto importante, di sicuro ci teniamo a vincere ma sono certo che sarà una gara ricca di insidie".

Come detto, anche mercato. Secondo Powervolleyball infatti lo schiacciatore iraniano Poriya Hossein Khanzadeh sarebbe un nuovo acquisto della Lube. Classe 2004, gran talento, è stato tra gli artefici del successo della sua nazionale proprio contro l’Italia (di Boninfante) nella finalissima dell’ultima edizione dei Mondiali Under21.

