Nikolov, stella della rassegna iridata. "Torno più forte dopo il Mondiale, ora voglio dimostrarlo con la Lube»

Quando nel luglio del 2022 Nikolov venne acquistato, a nostra intervista patron Giulianelli disse "È un fenomeno". E nella conferenza stampa il dg Cormio ne parlò come di un predestinato. Ecco, questo termine lo abbiamo usato anche noi in qualche uscita nella sua prima stagione alla Lube, ma nessuno poteva aspettarsi che a nemmeno 22 anni (li farà a fine novembre) Aleksandar potesse diventare Alessandro il Grande. Stella assoluta della pallavolo. Questo lo status raggiunto dallo schiacciatore bulgaro dopo le prestazioni entusiasmanti fatte ai Mondiali. Non solo ha trascinato la nazionale alla finale (eguagliato il miglior risultato di sempre, era accaduto nel 1970), ma è stato pure capocannoniere della rassegna iridata e, soprattutto, ha avuto spesso medie offensive pazzesche pur con muri e difese praticamente impostati su di lui. Questa è la sua prima intervista da quando è rientrato a Civitanova.

Nikolov, perdere una finale rompe, ma credo che l’Italia fosse troppo. Inoltre portare la Bulgaria ad un secondo posto storico è comunque motivo di gioia e orgoglio, giusto?

"Esatto, vale anche più di una medaglia d’oro. Abbiamo realizzato qualcosa di incredibile, è stata una escalation continua e non sognavamo di arrivare così lontano".

In Bulgaria siete stati osannati, vero?

"Solo a Sofia c’è stata una festa con 20mila persone in piazza!".

La partita più bella?

"I quarti con gli Stati Uniti. Eravamo sotto 2-0 e io stavo giocando malissimo. Poi i miei compagni hanno iniziato la rimonta e anche io sono entrato in partita fino alla vittoria".

Avere il fratellino Simeon come alzatore (classe 2006, ha firmato con il Novosibirsk ed in passato ha svolto stage estivi all’Eurosuole Forum) è imparagonabile…

"È proprio così, ho sempre giocato con lui, siamo cresciuti assieme e l’intesa è perfetta. Impossibile replicarla con chiunque altro. Spero che vivremo altre esperienze così in futuro".

Il premio di miglior giocatore del Mondiale è andato a Michieletto. Sinceramente, non credeva di meritarlo di più?

"Credo di essere stato più costante di altri, tuttavia la prassi è di darlo ad un atleta della squadra vincente. Per l’Italia lo avrei dato a Romanò, ha fatto dei turni micidiali in battuta (5 ace di fila nella finale ndc)".

Ha ritrovato Blengini come ct e ha giocato col modulo dei 3 schiacciatori. Sarà avvantaggiato visto che è l’idea tattica di Medei per la stagione alle porte…

"Con Blengini avevo un rapporto ottimo alla Lube ed è sempre ottimo. Sì penso che sarò subito pronto".

Pronto anche a trascinare la Lube come fatto con la Bulgaria?

"Lo spero!".

Di sicuro i tifosi stanno per riabbracciare il Nikolov più forte. Lo stop e le paure dopo l’operazione di ernia discale di un anno fa sembrano preistoria…

"Questi Mondiali mi hanno reso più forte e sicuro. Ora voglio farlo vedere anche con la Lube".