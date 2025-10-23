Nikolov, un’arma per la Lube: "Da 8 gare gioco ad alto livello"

La prestazione da 30 punti contro Grottazzolina ha fissato il suo record in maglia Lube ed è risultata la prova più prolifica di tutto il primo turno di SuperLega terminato martedì sera. Un’intervista era più che doverosa e Aleksandar Nikolov ci dà risposte che caricheranno ancora di più i tifosi della Lube e suoneranno meno piacevoli a quelli di Perugia, prossimi avversari domenica. Tra tre giorni infatti c’è subito il primo big match e oltretutto anticiperà di poco il secondo, perché mercoledì sera i vice campioni d’Italia riceveranno proprio i campioni d’Italia di Trento.

Nikolov, che gara lunedì sera! Ha impressionato e non solo per i 30 punti (11 nel secondo set) ma anche per l’eccellente 66% d’attacco. Sapeva che ha ritoccato il suo primato da quando milita in Italia?

"Non lo sapevo, l’ho scoperto ieri leggendo il tuo articolo. Però non è stata la mia miglior partita, mi è capitato di attaccare con medie più alte. Sono contento perché la prima uscita ufficiale è sempre un’incognita".

È come se non si sia fermato dopo le grandi prove al Mondiale (dove è stato capocannoniere). Potrà mantenere questo standard realizzativo?

"Forse non segnerò sempre 30 punti ma con lunedì sono diventate 8 le gare consecutive di questo tipo e non penso proprio che sia un caso".

L’impressione è che ora è diventato più potente. Perché ha superato il problema alla schiena o c’è dell’altro?

"Beh la schiena nella scorsa stagione mi ha limitato tanto, mentre ora ho fastidi leggeri. Credo anche che incida il fatto che sono venuto alla Lube 18enne e un ragazzo può diventare più forte almeno fino a 24 o 25 anni".

Grazie anche ai suoi 4 ace la Lube con 12 totali è stata la squadra che ne ha realizzati di più nella giornata inaugurale, immagino non sia sorpreso...

"No, perché già l’anno scorso eravamo tra le squadre più pericolose nel fondamentale (6°posto in regular season, primo nei playoff ndc) e per me non siamo solo forti ma estremamente forti grazie a tanti specialisti. La battuta può essere la chiave della nostra stagione".

Nella prima giornata di SuperLega distribuita tra lunedì e martedì, solo un 3-0 fatto da Trento a Cisterna. Significa che c’è equilibrio o è riprova della forza dei campioni d’Italia anche senza Lavia?

"Per me la seconda, Trento ha fatto vedere la sua classe, è la più forte in questo momento".

Quindi anche più di Perugia che affronterete domenica alle 20.30 al PalaBarton?

"Secondo me sì e anche noi possiamo essere al livello dell’Itas".

Occhio che domenica la Sir campione d’Europa vorrà vendicare l’incredibile eliminazione nella semifinale playoff quando conduceva la serie 2-0...

"Se vogliono vendicarsi, è proprio perché evidentemente se la ricordano...".