Nova Volley cade in casa: Sir Umbria Academy Assisi vince 3-1

PARZIALI: 15-25, 25-18, 22-25, 24-26

NOVA VOLLEY : Marchetti 7, Martusciello 1, Vecchietti, Zazzarini 12, Campana 1, Torregiani 21, Alessandrini 3, Ujkaj 6, Sassi 4, Dignani (L), Papa, Nobili 3, Giannini, Berardinelli (L). All. Iurisci

SIR ITS UMBRIA ACADEMY ASSISI: Tesone, Bucciarelli 8, Lucarelli 20, Fiori, Grassi 3, Bruno, Vagnetti (L), Severini 18, Modugno, Fossa 1, Dionigi 19, Canilla (L), Pellicori 2. All. Ferraro

ARBITRI: La Torre e Costa

Alla Nova Volley non riesce il pokerissimo vincente. Si ferma a quattro vittorie la striscia positiva per Loreto che cade in casa contro gli umbri della Sir. Festa della Liberazione amara per la formazione di Iurisci che riesce a conquistare solo un set, ma non i punti. Una sconfitta che fa avvicinare gli umbri arrivati a solo a un punto da Loreto. Male il primo set poi Loreto si mette in partita vincendo i due parziali successivi e andando avanti 24-21 nel quarto. Decisivo però il break finale degli ospiti con la complicità dei neroverdi. Doppio cifra per capitan Torregiani (21).