Numia Vero Volley. Si alza il sipario su Milano: "Modello per i più giovani»

È iniziata ufficialmente, con la presentazione nella prestigiosa Sala delle Colonne della sede di Banco BPM in piazza Meda, la nuova stagione della Numia Vero Volley Milano, capitanata da Paola Egonu. Dopo l’addio di Alessia Orro (volata a Istanbul, al pari di Myriam Sylla), a ereditare la fascia è stata infatti proprio la ventiseienne veneta che, dopo due stagioni senza titoli, punta ad alzare al cielo almeno una coppa. Conegliano è la favorita per lo scudetto e non solo, ma la formazione femminile del Consorzio punta a dare del filo da torcere alle pantere campionesse di tutto.

Dopo i saluti istituzionali, sul palco allestito nella centralissima location meneghina, è andata in scena la sfilata delle atlete e in particolare delle quattro campionesse del mondo, ovvero oltre a Paola Egonu Anna Danesi, Eleonora Fersino e Benedetta Sartori, omaggiate con fiori per il recente trionfo Azzurro in Thailandia. Confermatissimo lo staff tecnico: Stefano Lavarini sarà ancora alla guida, coadiuvato dal vice Luca Bucaioni e dall’assistente Andrea Mafrici.

Immancabile il discorso della presidente Alessandra Marzari: "La Numia Vero Volley Milano ha un ruolo importante perché la presenza delle nostre campionesse attira le bambine che fanno attività sportiva. Non si tratta soltanto di una questione di emulazione, ma il confronto con questi esempi è stimolante per gareggiare, per continuare a migliorarsi e imparare".

"La nuova stagione porta con sé molte novità, prima su tutte - ha aggiunto Marzari - la nomina di Paola come capitano: sono certa che farà bene, per lei sarà un bel banco di prova e abbiamo massima fiducia. Un’altra novità è data dall’ingresso di Freddy come nuovo sponsor tecnico: da quest’anno collaborerà con noi e fornirà il materiale per le nostre prime squadre e per il settore giovanile. Infine ci tengo a ringraziare tutti i nostri partner che ci scelgono ogni giorno e ci supportano sempre".

Paola Egonu, presa d’assalto dai tanti giornalisti presenti, è già proiettata sul campo: "Per me avere la fiducia della società, dello staff e delle ragazze è un onore. Spero di imparare insieme alle mie compagne e di crescere dal punto di vista personale e di squadra". Le ha fatto eco la centrale Anna Danesi, capitana della Nazionale: "Non ho ancora dato alcun consiglio a Paola per il suo nuovo ruolo, ma ci tengo a dirle di scoprirsi perché è in grado di spostare gli equilibri in campo e fuori. Io sarò vicino a lei, se avrà bisogno: sa che ci sono sempre".