Nyadholi Thokbuom si unisce alla Megabox Vallefoglia: entusiasmo e talento in arrivo

"Sono qui per un campionato e una coppa importanti". Idee chiare ed entusiasmo, oltre a tecnica ed energia: con queste premesse Nyadholi Thokbuom si presenta alla Megabox. E’ lei l’ultimo acquisto di Vallefoglia. La centrale canadese è stata annunciata ieri dalla Megabox Ondulati del Savio. Classe 2000, 1.86, impegnata in questi giorni ad Ottawa nella prima tappa della Volley Nations League con la sua nazionale, Thokbuom è allenata dall’italiano Giovanni Guidetti. La sua è una storia in ascesa: ha frequentato la Mount Roya la University dal 2018 al 2023, è laureata in Sociologia e ha giocato prima con le Mru Cougars e nelle ultime due stagioni ha in Belgio con il Bao Tchalou. "Sono emozionatissima – dice – giocare in Italia è un mio sogno da quando avevo 15 anni, quindi mi sento molto fortunata e grata di trascorrere la stagione a Vallefoglia. Non vedo l’ora di incontrare i tifosi, le mie compagne di squadra, interagire con la comunità e conoscere la cultura che Vallefoglia ha da offrire, ma sono molto emozionata per la cucina. Il cibo mi farà sentire subito a casa. Quando penso all’Italia, penso al gelato e alla pizza, ma so che questo bellissimo paese ha molto di più da offrire e non vedo l’ora di scoprirlo di persona". Un passaggio che ritiene decisivo: "Non immaginavo di poter fare questo passo nella mia carriera così presto. Questa sarà la mia terza stagione da professionista, due delle quali trascorse in Belgio. Detto questo, so che dovrò dimostrare di essere in grado di tenere il passo dopo aver giocato in un campionato diverso. So di avere ancora molto da imparare e non vedo l’ora di farlo. Rappresentare la nazionale è un grande privilegio per me. Non è solo l’occasione per mostrare al mondo il tipo di atlete che provengono dal Canada, ma è stato anche un modo per rappresentare le giovani ragazze nere della mia comunità in Canada e in tutto il mondo, in particolare i giovani del Sud Sudan che rappresento con orgoglio. Continuo a giocare e a fare quello che faccio per qualcosa di più di me stessa". Chiari gli obiettivi: "Aiutare il club a ottenere ancora più successo di quello ottenuto la scorsa stagione. Finire la stagione regolare con qualche vittoria in più, qualificarsi di nuovo per i playoff e magari anche guadagnare la qualificazione per la Challenge Cup, o addirittura una coppa più importante". Un acquisto che Vallefoglia aveva nel mirino da tempo: "L’avevo vista – afferma il direttore sportivo Alessio Simone – l’anno scorso ai Giochi Panamericani e mi aveva fatto una buonissima impressione, soprattutto in attacco. Sin qui non ha giocato in campionati di prima fascia, ma contiamo che lavorando con Giovanni Guidetti questa estate in nazionale possa crescere ancora tanto. È un’atleta fisicamente interessante, in attacco è già un’ottima giocatrice mentre può crescere tanto a muro. Da parte nostra si tratta di un’altra scommessa su una giovane talentuosa e di ottime prospettive, siamo molto curiosi e contenti di averla con noi".