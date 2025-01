Oggi Monza e Milano

Impegno casalingo per la Mint Vero Volley Monza e fuori casa per l’Allianz Milano. I primi, oggi alle 16, cercheranno di rialzarsi dall’ultimo posto contro la Valsa Group Modena (ottava). I secondi sfideranno la Rana Verona, tra le più in forma dell’anno, alle 18. Il confronto è decisivo: vincendo i lombardi raggiungerebbero il quinto posto di Verona a 27 punti. G.L.