Oleni: "Alla Lube è impossibile dire di no"

Il primo "acquisto" della Lube 2025-2026 è il nuovo vice di Giampaolo Medei, sarà Francesco Oleni. Un giramondo del volley, specializzato nella veste di data analyst, statistico e assistente allenatore, con trascorsi rilevanti nei club e all’opera pure per le nazionali. Originario di Roma, classe 1976, Oleni nell’ultima stagione si è preso un anno sabbatico, prima invece e per tre annate era stato nello staff della Vero Volley Monza, società che nel 2022 ha alzato la Coppa Cev, mentre la stagione seguente ha raggiunto ben tre finali, perdendole tutte: Scudetto, Challenge e Coppa Italia (facendo fuori sempre la Lube nelle competizioni italiane). Prima aveva viaggiato davvero tanto. Già collaboratore della nazionale danese dal 2013 al 2017 e della nazionale cinese poi, nel 2017 e 2018, Oleni parallelamente ha lavorato in realtà sportive di prestigio come lo Shanghai Golden Age in Cina, il Kemerovo in Russia, e gli Air Jumbos in Corea.

Ora riparte dalla SuperLega con i vicecampioni d’Italia e come secondo allenatore di Giampaolo Medei in sostituzione di Romano Giannini che guiderà Macerata in A2. Ritroverà lo schiacciatore Eric Loeppky e l’alzatore Santiago Orduna, con cui ha già lavorato in Brianza. Nello staff tecnico biancorosso è stato inoltre confermato l’assistente Enrico Massaccesi.

"La chiamata di Civitanova – sono le prime parole di Oleni dopo la firma – è arrivata come un fulmine a ciel sereno, avevo altri progetti per l’annata pallavolistica, ma ho subito accettato perché a un club dal fascino e dalla mentalità della Lube Volley non si può dire di no. La mia vita professionale è stata sempre caratterizzata da sliding door e da tante scelte fatte a bruciapelo con l’intenzione di mettermi sempre alla prova e infatti ero in partenza per l’estero, per l’ennesima volta. Sono pochissime le società sportive che avrebbero potuto trattenermi in Italia, la Lube è una di queste. Sono davvero entusiasta di iniziare un nuovo capitolo nello staff di Giampaolo Medei. Vengo – conclude – con l’intenzione di lavorare sodo, con scrupolo, e con la volontà di prestare la massima cura alle prestazioni dei giovani talenti biancorossi per dare il mio contributo nel processo di crescita, tanto dei singoli quanto del gruppo squadra".

A proposito di panchine, Cisterna ha scelto il suo nuovo allenatore. In questo caso capo allenatore. La squadra sarà affidata al 36enne Daniele Morato. Un debuttante in SuperLega, reduce da tre campionati di A2 tra Bergamo e Porto Viro.