Oleni, il nuovo vice di coach Medei: "Qui alla Lube trovo tutto scintillante"

Il nuovo vice allenatore della Lube, Francesco Oleni, rilascia al Carlino la prima intervista. Con il secondo di coach Medei parliamo del suo ruolo nel ritiro, delle aspettative e ci volgiamo anche all’indietro per ripercorrere i suoi trascorsi da giramondo del volley. Esperienze di lavoro che hanno portato il classe 1976, erede di Romano Giannini neo coach di Macerata in A2, persino in Cina e Corea.

Oleni, come stanno procedendo questi primi giorni nello staff tecnico dei vice campioni d’Italia?

"Stiamo impostando parametri e analisi di prestazione che poi riempiremo con i dati durante la stagione ufficiale. Come se stai tarando gli strumenti".

In effetti lei in passato è stato data analyst…

"Sì è l’aspetto che mi piace di più e dove sento più libertà di movimento".

Come è il rapporto con Medei, c’è buon feeling?

"Di persona non ci conoscevamo prima, ovviamente lo abbiamo fatto durante l’estate. La Lube già rappresentava il top per me, ma la presenza di Medei è stato uno dei motivi che mi hanno spinto a venire. Mi piaceva lavorare con lui".

A proposito, chi conosceva già?

"L’assistente allenatore Enrico Massaccesi e lo scoutman Alessandro Zarroli. Ero curioso di lavorare con Max Merazzi perché avevo sentito parlare tanto bene di lui e in effetti è una persona coinvolgente. Noto un ambiente gradevole anche dal punto di vista umano".

Impressioni sulla città di Civitanova?

"Penso che sia il posto in Italia in cui ho fatto più trasferte. A me piace molto camminare e mi piace il mare".

Quindi qui con il lungomare…

"Diciamo che già ho iniziato a consumarlo".

Perché l’anno sabbatico la scorsa stagione dopo le tre stagioni a Monza?

"Avevo bisogno di staccare e sbrigare vicende personali. Tutte cose che avevo rimandato per 15 anni. Ho fatto anche pace con la mia città, Roma, l’ho riscoperta".

Di lei colpisce la quantità di viaggi ed esperienze tra nazionale danese, nazionale cinese, club come lo Shanghai Golden Age, il Kemerovo in Russia, e gli Air Jumbos in Corea. Perché tutti questi spostamenti?

"Intanto è un pretesto per viaggiare perché prima mi ero mosso poco. È bello conoscere realtà diverse e puoi riuscirci solo restandoci per vari mesi, non con una vacanza. Ti apre la mente, ti fa crescere anche perché sei lontano da affetti e amici. Avendo avuto allenatori diversi, ognuno con esigenze differenti, ho imparato tanto. Ora forse è la prima volta che non penso a dove andare in giro per il mondo, qui alla Lube è tutto scintillante".