Operazione salvezza. Macerata, avanti tutta

"Dobbiamo rimanere uniti e spingere in battuta: quando siamo incisivi in questo fondamentale riusciamo a vincere i set contro tutti". È la ricetta di Sebastiano Marsili, palleggiatore della Banca Macerata Fisiomed, per la gara di domani alle 18 contro Cuneo, penultimo impegno casalingo. Mancano ancora tre giornate alla fine della regular season e i biancorossi, con i tre punti persi su Reggio Emilia, si trovano immersi nella lotta per evitare la retrocessione che si deciderà solamente al fotofinish. In questa fase occorre muovere sempre la classifica per evitare gli ultimi due posti e la squadra di coach Castellano dovrà superarsi contro la quinta della classe, ma già in altre occasioni Banca Macerata Fisiomed si è fatta valere con le big. "Gli unici rimpianti – ricorda Marsili – sono quelli di non aver ottenuto più punti nelle partite contro le squadre con cui stiamo lottando per la salvezza". Ma adesso c’è da pensare solo al presente e a fare bene contro Cuneo. I piemontesi arrivano dal successo su Ravenna e non vogliono fermarsi nella corsa verso la promozione potendo contare, tanto per fare un esempio, su Sottile, Pinali - devastante nel 3-1 dell’andata - e Codarin. La società invita i tifosi a riempire il palas ed essere il settimo uomo in campo in una sfida di fondamentale importanza.

Le gare. Oggi. Palmi-Siena; Catania-Fano. Domani: Banca Macerata Fisiomed-Cuneo; Cantù-Ravenna; Aversa-Prata di Pordenone; Pineto-Brescia; Reggio Emilia-Porto Viro.

Classifica. Prata di Pordenone 51; Brescia 50; Ravenna 46; Aversa 44; Cuneo 40; Siena 37; Catania 36; Pineto 32; Fano 31; Cantù, Porto Viro 27; Banca Macerata Fisiomed 25; Reggio Emilia 22; Palmi 15.