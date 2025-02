Ora è sbocciata una nuova Lube: "Possiamo battere chiunque"

Come non credere alla cabala? Il PalaBancasport si è rivelato ancora una volta fonte di esaltazione per la Lube. Palazzetto dove banchettare. Il poderoso 0-3 con cui Civitanova ha steso la Gas Sales Bluenergy ha allungato l’incredibile serie positiva esterna dei biancorossi contro gli emiliani, fatta di 9 successi su 9 sfide. E nove sono diventate anche le vittorie di fila stagionali! Il blitz ha rimarcato la superiorità del team di Medei, perché se il 3-0 d’andata aveva l’asterisco complici le assenze di Simon e Kovacevic, stavolta Piacenza era al completo. Magari la sfida è girata nel primo set, quando sul 20-17 la Lube ha dato vita ad un pazzesco break 0-8 con Lagumdzija ispirato in battuta, ma resta il fatto che i biancorossi hanno ribadito chi merita di stare sul podio. Con questi 3 punti Civitanova è arrivata a 39 mentre gli emiliani sono rimasti a 35 e iniziano a porsi domande brutte perché non riescono ad essere continui né cattivi, caratteristiche peraltro che aveva anche la Perugia allenata da Anastasi. Considerando che la Lube ha una gara in meno e che Piacenza dovrà affrontare tre big, forse il discorso è chiuso per il terzo posto e chissà che Balaso e compagni non possano sognare addirittura il secondo posto distante 4 lunghezze. Una Lube che ha confermato le belle "doti" dell’anno nuovo: un servizio sempre più preciso (6 ace e soli 8 errori) ed un attacco equilibrato, qui si vince di squadra. Top scorer stavolta è stato Chinenyeze, il centrale ne ha messi 12 col 75% ed ha aggiunto 4 muri e 2 ace. Eccolo al Carlino.

Chinenyeze, che bella Lube domenica. Ormai vi siete sbloccati anche in trasferta?

"Sì siamo cresciuti tanto fuori casa. Siamo tutti molto contenti per la vittoria e la prestazione".

È scattato qualcosa dopo la Coppa Italia?

"Beh credo abbia aiutato parecchio, ora in casa o fuori è la stessa cosa perché sappiamo che il nostro livello di gioco può essere altissimo e possiamo battere chiunque".

Per lei domenica il primo premio di Mvp in campionato.

"Sono soddisfatto, a Piacenza ho fatto una gara completa, diciamo sono stato più bravo del solito".

In attacco è sempre un problema per gli avversari, stavolta ha aggiunto pure 4 muri.

"È un periodo che mi sento molto bene a muro".

Da cosa dipende?

"Più una questione mentale, mi sento in fiducia".

Essere Mvp contro un’ex colonna della Lube come l’omologo Simon vale ancora di più?

"Fa ancora più piacere, sì. Poi contro avevo anche Brizard mio compagno in nazionale".

La Lube ha detto chiaramente che è più forte di Piacenza?

"Sì abbiamo dimostrato chi è più forte".

Il secondo posto è utopia?

"Difficile sì ma possiamo puntarci e sognare. Per me si deciderà proprio nello scontro diretto a Trento alla penultima giornata".