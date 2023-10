Ora il calendario mette i ragazzi di Blengini davanti all’appuntamento di Supercoppa. De Cecco: "Cerchiamo la giusta amalgama». "Contava solo vincere, siamo in rodaggio»

Non era una partita semplice da vincere, la Lube Civitanova sta ancora cercando i suoi migliori equilibri in questa prima fase della stagione.

Siamo ancora nel rodaggio per tutti e ogni match può presentare delle insidie impreviste.

In casa Civitanova il tema nel corso dell’avvicinamento al match di Padova è stato cadenzato proprio da parole di prudenza, dalla voglia di non sottovalutare un avversario che poteva creare delle difficoltà.

E alla prova dei fatti è stato così. Padova ha venduto carissima la pelle, più di quanto il 3-0 finale della Lube possa raccontare. E a fine partite anche Luciano De Cecco, palleggiatore della formazione marchigiana, batte sullo stesso argomento: "Oggi era una gara che era importante vincere e lo abbiamo fatto.

Sapevamo che non sarebbe stata una gara facile ma alla fine quello che contava era riuscire a tornare a casa con i tre punti. In questa fase della stagione vincere aiuta anche per riuscire a trovare l’intesa giusta e quella coralità nel gioco di squadra che sarà un fattore chiave".

Ora il calendario mette di fronte alla Lube subito il primo grande appuntamento della stagione con la Supercoppa, non sarà una partita facile per i ragazzi di Blengini.

Sarà un test importante per capire le ambizioni ma in questo momento il vantaggio sembra andare verso le altre squadre che parteciperanno alla Final Four.

"Noi scendiamo sempre in campo per vincere - continua De Cecco - ma in questo momento stiamo ancora cercando di capire la giusta amalgama, e i nostri concorrenti ora sembrano avere un po’ di vantaggio da questo punto di vista".

C’è poco tempo per riposarsi visto che mercoledì si torna in campo per lacrima sfida al Biella Forum che potrebbe accendere in maniera definitiva la stagione.