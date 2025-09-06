Orario di Italia-Turchia e dove vedere in tv la finale dei Mondiali di volley. Le probabili formazioni

Roma, 6 settembre 2025 - Una finale sudatissima, quella raggiunta dall'Italia nei Mondiali di volley 2025: per avere la meglio del Brasile di un'indomita Gabi servono 5 set (22-25; 25-22; 28-30; 25-22; 15-13), che valgono un tabù infranto, quello appunto verdeoro a livello iridato e, soprattutto, la finale contro la Turchia, che a sua volta si è guadagnata il pass per l'atto conclusivo liquidando 3-1 il Giappone (16-25; 25-17; 25-18; 27-25). Appuntamento alle 14.30 (ora italiana) per la pennellata conclusiva di quello che sarebbe un autentico capolavoro.

Le probabili formazioni di Italia-Turchia

Italia: Orro-Egonu, Nervini-Sylla, Fahr-Danesi, De Gennaro (L). Allenatore: Velasco Turchia: Ozbay-Vargas, Aydin-Karakurt, Erdem-Gunes, Orge (L). Allenatore: Santarelli

Orario e dove vedere Italia-Turchia in tv e in streaming

Italia-Turchia, match valido per la finale dei Mondiali di volley 2025, si disputerà domenica 7 settembre 2025 dalle ore 14:30 (orario italiano) sul taraflex dell'Indoor Stadium Huamark di Bangkok (Thailandia). La diretta in chiaro sarà offerta dalla Rai sul canale Rai 1, a partire dalle 14 (disponibile anche lo streaming sul dispositivo Rai Play) mentre, previo abbonamento, la finale sarà trasmessa anche da Dazn e VolleyballWorld TV.

La presentazione di Italia-Turchia

Non solo la medaglia d'oro in palio, con Brasile e Giappone a contendersi alle 10.30 (ora italiana) quella di bronzo: Italia-Turchia vedrà anche il derby tutto in famiglia tra Monica De Gennaro, il libero azzurro, e Daniele Santarelli, marito nella vita ma anche allenatore di Melissa Vargas e compagne. Proprio l'opposto nato a Cuba sarà uno dei pericoli numeri uno per Julio Velasco, che spera che la 'sua' Paola Egonu vinca il duello a distanza: il tutto con il jolly di lusso chiamato Ekaterina Antropova come soluzione a partita in corso, per una staffetta forse ad oggi senza eguali nel mondo e da fare parecchia invidia. Le azzurre dovranno tenere a bada anche Ebrar Karakurt, la schiacciatrice che troverà sulla sua strada Myriam Sylla e Stella Nervini in banda. Al centro da una parte ci saranno Anna Danesi e Sarah Fahr (acciaccata dopo l'infortunio patito nel riscaldamento contro il Brasile) e dall'altra Eda Erdem e Zehra Gunes. In un ipotetico testa a testa il bilancino pende nettamente dal lato dell'Italia quando si parla della regia: le sapienti mani di Alessia Orru, a sua volta protagonista di una marcia di avvicinamento problematica al match contro il Brasile, sono decisamente più delicate e precise di quelle di Cansu Ozbay. Discorso analogo per il libero, con le azzurre ad affidarsi a De Gennaro per l'ultimo ballo della carriera in Nazionale: dall'altra parte ci sarà Gizem Orge, ben lontana dal talento esplosivo di Moki, che sogna di chiudere al meglio un'avventura cominciata nel 2006.