Orduna guarda al futuro: "La Lube ha tanta fame"

Dopo i complimenti sul suo stato fisico ricevuti da un luminare in materia come Max Merazzi, parla proprio il "vecchietto" della Lube, Santiago Orduna. Il 42enne regista argentino, italiano dopo il cambio di federazione ottenuto nel 2012, a Civitanova invece dalla passata estate, ha iniziato la preparazione pre-SuperLega con una carica fuori dal comune e in forma perfetta. Quarantadue anni insomma e non sentirli, pienamente a suo agio nella Lube dei giovani talenti. Le sue prime parole, dopo la ripresa delle attività, rispecchiano l’energia e la saggezza di un atleta che, insieme con Podrascanin, ha avuto un ruolo rilevante nella mentalità e nella crescita del gruppo.

"Affronto la prima fase della preparazione atletica – afferma l’esperto Orduna – con uno spirito molto positivo, con una grande carica, con tanta voglia di ritrovare tutti i ragazzi e tornare nella nostra casa. Dopo un paio di mesi di vacanza c’era effettivamente bisogno di tornare subito in palestra, quindi il mio entusiasmo è notevole, proprio come quello dei compagni e come sarà la voglia dei Predators di tornare al palazzetto".

Pochi giorni fa il preparatore atletico Merazzi l’ha elogiata pubblicamente per la sua eccellente condizione fisica. Come fa a riuscirci?

"Nel corso dell’estate provo a tenermi in forma, proprio in vista di preparazione, corsa, sedute di pesi e tutto il resto. Cerco di non fermarmi mai del tutto, specialmente con l’aiuto della palestra e di qualche altro sport in grado di migliorare la mia tenuta, come per esempio il padel. La mentalità e la voglia di ricominciare mi portano sempre a lavorare in questo modo, mettendomi al servizio della squadra".

Solamente tre volti nuovi in squadra, uno presente in ritiro al momento (Duflos-Rossi). Lube con tante conferme dopo la stagione da rivelazione.

"Dopo la vittoria della Coppa Italia e le finali di Challenge e Scudetto della passata stagione abbiamo cambiato poco nel mercato estivo. Tra di noi – spiega Orduna – non ci siamo troppo soffermati sul fatto di presentarci al via da vicecampioni d’Italia, ci teniamo a far felici i tifosi. Tutti sappiamo bene quanto possa essere importante avere un atteggiamento umile e mantenere la voglia di lavorare e di crescere alimentando la fame mostrata per tutta la scorsa stagione. Questi saranno i principali elementi per cercare di dar vita a un’annata simile alla precedente".