Osimo conquista la promozione in A3 con un trionfo nel golden set contro Genzano

Genzano 3 Osimo 0 Parziali: 25-22, 25-19, 25-13 (golden set 16-18)

BCC COLLI ALBANI: Sablone, Casini, Paolucci, Antonucci, Mancini, Della Rosa, Anellucci, Canto, Recupito (L), Amici, Morazzini, Mattiello, Indiati, Selis. All. D’Alessio.

LA NEF RE SALMONE OSIMO: Cremascoli, Maretti, Stella A., Silvestroni, Carotti, Boesso, Melonari, Gori (L), Rosa, Chiarini, Corsano, Colaluca, Stella F.. All. Pascucci.

Arbitri: Di Bari e Bonzanni

È promozione in A3 per Osimo. Sabato magico per La Nef Re Salmone che sui Colli Albani scrive una pagina storica per la pallavolo osimana. La squadra di coach Roberto Pascucci, all’ora di cena, piega Genzano nel set di spareggio, terminato ai vantaggi (16-18), e chiuso con un ace di Boesso che spezza la resistenza dei laziali che avevano sognato la grande rimonta. Perché Genzano ieri si è aggiudicata 3-0 la sfida di ritorno della finale playoff di B maschile per l’A3, come Osimo aveva fatto in egual misura al PalaBellini una settimana prima. E quindi ci è voluto il golden set, il parziale di spareggio, per decretare la promossa in A3. Lo vince Osimo, ai vantaggi. Alla fine di un match avvincente e pieno di difficoltà, come nelle previsioni.

Osimo inizia con Gori, Carotti, Boesso, Silvestroni, Stella, Maretti e capitan Cremascoli. Una partita tutta in salita per i marchigiani, perché i locali vincono 3-0 trascinati da un Anellucci su di giri oltre a Sablone decisivo a muro nel primo set. Nel secondo parziale Della Rosa fa la differenza al servizio, mentre nella terza frazione, condita da errori, i laziali - efficaci a muro - mantengono sempre un piccolo vantaggio con la difesa osimana che va in difficoltà. Ma è nel set decisivo che Osimo parte subito bene con un attacco vincente, oltre al muro della coppia Rosa-Carotti che mette in difficoltà i locali. La Nef al cambio campo è in vantaggio (7-8). Dall’altra parte un paio di decisioni dubbie degli arbitri innervosiscono i padroni di casa che protestano con tanto di cartellino giallo. La squadra di Pascucci ne approfitta. Arriva un doppio ace di Stella (11-12). Ma ci vogliono i vantaggi con Osimo che annulla anche un match point con la sberla di Boesso e poi scappa in vantaggio addirittura con il punto di Gori, libero di far male a un Genzano che recupera, ma per poco. Perché Rosa e poi l’ace al fulmicotone di Boesso mandano in estasi Osimo. Che può volare in A3, un traguardo storico per i senzatesta scesi in Lazio con tutta la rosa a disposizione. Osimo può esultare nella palestra Marchesi gremita, ma gelata alla fine da Boesso.