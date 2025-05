Osimo in A3: "Finalmente ce l’abbiamo fatta"

"Una vittoria del gruppo". La promozione in A3 di Osimo conquistata sabato in Lazio vincendo un solo set. Quello finale, il golden set, quello che valeva più di tutti, quello che ha regalato una storica A al gruppo osimano. Sconfitta più dolce quindi non poteva esserci per la formazione osimana che brinda alla promozione nella gara di ritorno del playoff nazionale di B maschile per salire in A3. Genzano, sabato, nella propria palestra, Marchesi, ha vinto 3-0 come aveva fatto Osimo al PalaBellini una settimana prima. D’obbligo giocare il set di spareggio che ha premiato i senza testa per 16-18, più freddi nei palloni determinanti, soprattutto in quell’ace di Boesso che ha zittito il caloroso pubblico romano facendo esplodere di gioia la squadra osimana in campo e i dirigenti e tifosi in tribuna. A forgiare alla perfezione il gruppo ci ha pensato coach Roberto Pascucci. Primi alla fine della stagione regolare nel girone E e promossi dopo fue sole partite nei playoff. "Finalmente ce l’abbiamo fatta, possiamo dirlo - esclama il coach -. E’ stata una battaglia, lo sapevamo che ce l’avrebbero tirata alla grande. Genzano non ha mai mollato di un centimetro, ma sapevamo che avremmo potuto dire la nostra al golden set". E così è stato. "Tutti i ragazzi hanno dato un forte contributo, tutti i ragazzi hanno dato veramente il massimo. Abbiamo scritto una pagina importante, siamo veramente contenti, perché è stata una vittoria di gruppo, come tutto l’anno. Il coronamento di un cammino. Una serie A meritata". "E’ difficile ancora trovare le parole giuste - le parole di capitan Riccardo Cremascoli -. E’ stata una partita sulle montagne russe. Siamo partiti un po’ contratti anche se ci eravamo detti di rimanere dentro la partita nonostante potesse andare male. Dovevamo comunque rimanere calmi, concentrati e giocare fino alla fine e poi il golden set è stato un turbinio di emozioni. Che dire, ce l’abbiamo fatta, abbiamo raggiunto il nostro sogno, non posso che dire grazie ai miei magnifici compagni, lo staff, a tutta la società, è stata una stagione bellissima, la più bella che ho mai fatto". E poi vincere in trasferta, in un ambiente difficile, caloroso, in una palestra piccola, dove non sono mancati i tifosi osimani. "Li ringraziamo per la loro presenza. I primi tre set sono stati da film horror, poi l’ultimo è stato un’esplosione di gioia. E’ stato un cammino lungo, è il decimo anno che gioco in B e sognavo di vincere questo campionato. Finalmente dopo tanti anni ci sono riuscito".