Osimo inizia la corsa playoff contro Volley School Genzano al Pala Bellini

Oggi per Osimo inizia la corsa verso il sogno A3. A una settimana esatta dalla fine della stagione regolare. La Nef Re Salmone Libertas torna in campo per gli spareggi promozione. Osimo comincia il suo cammino nei playoff in casa. I biancoblu, nel pomeriggio, alle ore 17.30, al Pala Bellini, affronteranno la Volley School Genzano in una riproposizione del confronto di Coppa Italia. Ingresso gratuito nel palazzetto osimano per una partita alquanto importante per la formazione di coach Pascucci. Sfida tra due prime della classe della B maschile, visto che i laziali hanno vinto il girone F mentre gli osimani hanno primeggiato nel girone E.

Osimo ha chiuso al primo posto con 65 punti frutto di 22 vittorie e quattro sconfitte lasciando dietro di quattro punti, Rubicone, ferma a quota 61. Genzano invece nelle 26 gare ha raccolto ben 69 punti con 25 vittorie e una sola sconfitta. I ragazzi di coach Roberto Pascucci arrivano a questo appuntamento con la giusta determinazione, dopo aver vinto con pieno merito il girone E al termine di una cavalcata perfetta. Un cammino che ha ancora una volta ha evidenziato il valore tecnico e morale di questo gruppo.

"C’è da fare un ringraziamento ai ragazzi in primis e allo staff tecnico – afferma il presidente dei biancoblu Sergio Serrani - che hanno coronato questo percorso iniziato tre anni fa dopo il Covid. Ovviamente un ringraziamento anche alla famiglia Palazzo che ci ha praticamente aiutato e ci ha permesso a tutto il movimento di crescere tramite la sponsorizzazione della Nef. Un’altra nota positiva al coronamento di questo discorso va fatto anche al settore giovanile, dove grazie a un’azione capillare del nostro direttore tecnico Valter Matassoli siamo riusciti a ottenere degli ottimi risultati e questo ovviamente ci rende soddisfatti e orgogliosi".

Adesso però bisognerà compiere gli ultimi sforzi con questo doppio confronto con i laziali (la partita di ritorno si giocherà fra una settimana in Lazio). "Affronteremo una squadra che abbiamo incontrato anche nelle fasi eliminatorie della Coppa Italia – prosegue Serrani –. E’ una squadra forte e attrezzata, però ci siamo incrociati a metà stagione, ora siamo a fine campionato: bisogna vedere da un punto di vista atletico chi sarà messa meglio". In Coppa, nei due confronti, ha prevalso sempre Genzano.