Pablo Kukartsev nuovo opposto della Lube per la stagione 2025-2026

Salvo sorprese sarà Pablo Kukartsev il nuovo opposto della Lube. L’unico opposto che troveremo nel roster 2025-2026 visto che coach Giampaolo Medei ha intenzione di provare il modulo con i tre schiacciatori in sestetto. Nei giorni scorsi avevamo riportato in anteprima che Civitanova avrebbe preso un martello argentino nel ruolo e a quanto ci risulta Kukartsev ha superato la concorrenza di Bruno Lima e di Palonsky. Cognome che richiama a origini famigliari dell’est Europa, Kukartsev è nato a Buenos Aires, non ha mai giocato in Italia ma ha esperienza da vendere essendo un atleta del 1993. Proprio come ci aveva detto il direttore generale Giuseppe Cormio, l’uomo mercato infatti aveva sottolineato al Carlino che l’opposto non sarebbe stato un altro baby, bensì una pedina di garanzia, pronto-uso.

Kukartsev ha militato in vari campionati del vecchio continente, ad esempio in Francia e dal 2020 fino a poche settimane fa è stato protagonista in Spagna con la maglia del Guaguas. Alto 2,05, in questi giorni è impegnato con la nazionale albiceleste nella Volleyball Nations League ed anzi nel weekend ha affrontato proprio l’Italia, con il gruppo del selezionatore Mendez (futuro coach di Trento) che ha perso 3-1. Decisamente buona comunque la prestazione di Kukartsev, entrato nel secondo set ha messo a segno 18 punti, top scorer tra gli argentini. Dall’inizio della VNL l’opposto ha realizzato complessivamente 33 punti (in pratica ha disputato due incontri) e sta attaccando con il 42%. Curiosamente come miglior bomber della kermesse c’è Yant, una vecchia conoscenza della Lube, il cubano è autore di 87 punti davanti all’ucraino Kovalov. Da segnalare a muro la presenza di Gargiulo al secondo posto dietro il tedesco Torwie.

Tornando al mercato, Kukartsev è stato preferito ad altri connazionali come Bruno Lima (anche lui nel listone per la VNL), come l’ex Taranto Palonsky che del resto agisce più da schiacciatore o ancora l’Mvp delle ultime finali in Argentina, Jonas Ponzio. In squadra troverà un altro connazionale come Santiago Orduna. Per il reparto dei centrali invece è ormai certissimo che sarà Wout D’Heer a prendere il posto di Barthélémy Chinenyeze. Il belga in questo periodo non è impegnato con la Volleyball Nations League e si sta godendo le vacanze. Vedremo quando arriveranno le ufficialità, gli altri volti nuovi che si aggiungeranno in maglia biancorossa al promettente schiacciatore francese Duflos-Rossi.