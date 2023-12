Pagelle. Zaytsev e Nikolov fanno 16 punti,. De Cecco è di un altro livello

De Cecco 7,5: parte alla grande con il servizio, poi sale in cattedra smistando al meglio le giocate per i compagni di squadra. Puntuale e come sempre delizioso in alcune giocate, manda ben quattro giocatori della Lube in doppia cifra.

Zaytsev 7,5: lo “Zar” è costante per tutta la gara, martellando da ogni zona la difesa di Cisterna. Chiude con ben 16 punti, conditi da 2 muri ed un prestazione di spessore al servizio con 4 ace.

Nikolov 7,5: come per Zaytsev chiude con 16 punti e una prestazione offensiva di ottima fattura. Al servizio è quasi una sentenza (3 ace), mostrando anche i muscoli a muro quando serve. Nel secondo set è decisivo nel guidare la rimonta.

Lagumdzija 7: l’opposto turco-bosniaco carbura come un diesel, salendo di colpi quando la gara lo richiede. Per lui ci sono 14 punti con 3 muri, ma soprattutto tante giocate chiave nel quarto set quando Cisterna ha provato di tutto per rientrare a contatto.

Chinenyeze 7: il centrale francese contribuisce con 12 punti a referto, portando il solito contributo in difesa (4 muri). Quando è chiamato in causa risponde sempre presente.

Balaso (L) 6,5: sempre preciso in ricezione, in avvio la Lube trova subito gli spunti giusti anche grazie alle sue difese.

Anzani 6,5: prestazione solida in difesa, contribuisce con tre punti ed il 100% di precisione.

Motzo 6: entra nelle rotazioni in battuta, ma senza lasciare il segno.

Diamantini 6: anche per lui scampoli di partita nelle rotazioni di Blengini, nei quali porta a casa un punto.

Yant 6: per lui ci sono tre punti quando è chiamato da Blengini per dare fiato ai compagni, preciso in ricezione.

All. Blengini 7: ci si attendeva una risposta dopo la sconfitta con Trentino ed è arrivata. La Lube approccia bene al match, patendo un calo di concentrazione solo nel terzo set. Prestazione solida al servizio ed in ricezione, al resto ci pensa il talento offensivo che la squadra ha a disposizione.