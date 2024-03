Volley, le gare di Serie A maschile e femminile del weekend

Bologna, 8 marzo 2024 – Entra nella sua fase più calda il campionato di Serie A 1 femminile targato Tigotà, quella in cui si decidono le sorti delle squadre che entreranno nella griglia playoff ma anche di chi sarà costretto a retrocedere. Tra domani e dopodomani si giocherà l’undicesima giornata del girone di ritorno, nonché terzultima della stagione regolare, che arriva dopo un turno infrasettimanale. Ad inaugurarla sarà la sfida in programma domani, sabato 9 marzo alle ore 17 (match in diretta streaming su Volleyballworld.tv) tra la Reale Mutua Fenera Chieri 76’, che punta a blindare il quinto posto in classifica che vale la partecipazione alle coppe europee, e Il Bisonte Firenze. Un’ora più tardi, alle ore 18 (match in diretta streaming su Volleyballworld.tv) l’Allianz Vero Volley Milano, reduce dal ko rimediato contro Casalmaggiore dopo il tie-break, punterà al riscatto nell’incontro casalingo contro la Honda Olivero San Bernardo Cuneo. Il trittico degli anticipi di giornata si chiuderà poi con il big match in programma al PalaMegabox di Pesaro alle 20.30 (match in diretta streaming su Volleyballworld.tv e in chiaro su Rai Sport): di fronte ci saranno la Megabox Ondino Savio Vallefoglia padrona di casa e la capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano. Le venete, che sono ancora imbattute dopo ben 23 incontri, hanno da tempo blindato il primo posto in classifica. Ben più alta la posta in palio, quindi, per le marchigiane, alla ricerca di quel punto che varrebbe l’aritmetica qualificazione ai playoff. Anche domenica 10 marzo, tutte alle ore 17, ci saranno però gare di grande peso specifico, come quella tra la Igor Gorgonzola Novara e la Savino Del Bene Scandicci (match in diretta streaming su Volleyballworld.tv, su Sky Sport e Now TV), che vuole a tutti costi difendere il suo secondo posto dagli assalti di Milano. Al PalaBus Company di Villafranca Piemonte (match in diretta su Volleyballworld.tv), invece, la Wash4Green Pinerolo ospiterà la Trasporti Pesanti Casalmaggiore reduce dal colpaccio contro Milano. Decisamente alta la posta in palio per il Volley Bergamo 1991 che al PalaFacchetti andrà alla ricerca di una vittoria salvezza contro l’Uyba Volley Busto Arsizio di coach Velasco. Ultima chiamata salvezza anche per il fanalino di coda Itas Trentino che sempre alle 17 (match in diretta streaming su Volleyballworld.tv) si recherà nella capitale per affrontare l’Aeroitalia Smi Roma.

Le gare 2 dei quarti playoff di SuperLega

Entrano invece nel vivo i quarti di finale dei playoff di SuperLega maschile targata Banca Credem: domenica 10 marzo si giocheranno infatti le gare 2: alle ore 16 (match in diretta streaming su Volleyballworld.tv) il Valsa Group Modena cercherà sfruttando il fattore casalingo a pareggiare la serie contro i campioni d’Italia dell’Itas Trentino, che mercoledì si sono imposti con un netto 3-0 sugli emiliani. Alle ore 18 (match in diretta streaming su Volleyballworld.tv e in chiaro su Rai Sport), invece, la Mint Vero Volley Monza proverà a bissare il pretigioso sigillo ottenuto in gara 1 pochi giorni fa sul campo della Cucine Lube Civitanova. Alle 19, poi, ci sarà la sfida tra l’Allianz Milano e la Gas Sales Bluenergy Piacenza, battuta mercoledì al tie-break dai meneghini. Il quadro delle seconde gare dei quarti si chiuderà poi con la sfida delle 20.30 (match in diretta streaming su Volleyballworld.tv e in chiaro su Rai Sport) tra la Giovanni Rana Verona e la Sir Susa Vim Perugia, capace di imporsi in gara 1 sui veneti per 3-1.