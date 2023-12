Pallavolo, Perugia in finale ai Mondiali per club: a caccia di uno storico bis

Bangalore (India), 9 dicembre 2023 – Per il secondo anno consecutivo, la Sir Susa Vim Perugia vola in finale al Mondiale per Club di pallavolo: dopo aver chiuso al primo posto nella Pool A in India, i Block Devils superano nel penultimo atto del torneo i turchi dell'HalkBank Ankara per 3-0, con parziali di 25-14, 25-16, 31-29. Un successo che proietta Perugia in finale, a caccia del secondo titolo iridato consecutivo dopo quello conquistato lo scorso anno in Brasile a spese di Trento. Per gli uomini di Lorenzetti ora l'ultimo ostacolo, la vincente dell'altra semifinale che metterà di fronte i giapponesi del Suntory Sunbirds e i brasiliani dell'Itambè Minas, già sconfitti dagli umbri nella fase a gironi.