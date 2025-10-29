Parla Bottolo. "Dopo Perugia stiamo recuperando le energie per una gara chiave»

Per la Lube dunque secondo big match in tre giorni e confronto n.108 con Trento. Addirittura 8 gli incroci la scorsa stagione comprese le semifinali del Mondiale per Club e di Coppa Italia (un successo a testa), nel conteggio complessivo la Lube è avanti con 57 affermazioni. Dopo due giornate, Trento spicca come team di SuperLega che attacca meglio, 60,3% assieme a Verona, mentre Civitanova primeggia per ace fatti, 22, il doppio di quelli gialloblu. Alla vigilia in casa dei vice campioni d’Italia ha parlato Mattia Bottolo, ecco le sue parole: "Il calendario non ci aiuta perché dopo la maratona a Perugia, serata in cui sembrava di giocare due partite in una, ospiteremo una rivale ostica come l’Itas Trentino nell’infrasettimanale. I tempi sono stretti, ma stiamo recuperando le energie e contro i campioni d’Italia cercheremo di disputare un’altra partita importante per la nostra crescita".

Per i campioni d’Italia, queste le considerazioni di coach Marcelo Mendez: "Indipendentemente dal momento della stagione in cui arriva, la sfida fra Lube e Itas è sempre un momento atteso da tutti. Sono particolarmente contento e motivato di poter vivere dal campo una grande classica della pallavolo mondiale come questa, che sprigiona tradizione e fascino. Arriviamo a questo incontro con pochi giorni di preparazione alle spalle ma cercheremo di farceli bastare e di fornire la nostra miglior versione possibile. La Lube è una squadra con grande individualità ma anche con un gioco già rodato che si basa su ottimi attaccanti di palla alta ed un servizio molto incisivo. Dovremo quindi essere bravi a lavorare bene con ricezione e muro per contenere la sua spinta ma, allo stesso tempo, ad utilizzare le stesse armi per rispondere colpo su colpo e giocarci sino in fondo le nostre chance di vittoria".

an. sc.