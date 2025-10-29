Acquista il giornale
  3. Parla Bottolo. "Dopo Perugia stiamo recuperando le energie per una gara chiave»

Per la Lube dunque secondo big match in tre giorni e confronto n.108 con Trento. Addirittura 8 gli incroci la...

di ANDREA SCOPPA
29 ottobre 2025
L''emozione di una partita di volley con il tifo del pubblico dagli spalti

Per la Lube dunque secondo big match in tre giorni e confronto n.108 con Trento. Addirittura 8 gli incroci la scorsa stagione comprese le semifinali del Mondiale per Club e di Coppa Italia (un successo a testa), nel conteggio complessivo la Lube è avanti con 57 affermazioni. Dopo due giornate, Trento spicca come team di SuperLega che attacca meglio, 60,3% assieme a Verona, mentre Civitanova primeggia per ace fatti, 22, il doppio di quelli gialloblu. Alla vigilia in casa dei vice campioni d’Italia ha parlato Mattia Bottolo, ecco le sue parole: "Il calendario non ci aiuta perché dopo la maratona a Perugia, serata in cui sembrava di giocare due partite in una, ospiteremo una rivale ostica come l’Itas Trentino nell’infrasettimanale. I tempi sono stretti, ma stiamo recuperando le energie e contro i campioni d’Italia cercheremo di disputare un’altra partita importante per la nostra crescita".

Per i campioni d’Italia, queste le considerazioni di coach Marcelo Mendez: "Indipendentemente dal momento della stagione in cui arriva, la sfida fra Lube e Itas è sempre un momento atteso da tutti. Sono particolarmente contento e motivato di poter vivere dal campo una grande classica della pallavolo mondiale come questa, che sprigiona tradizione e fascino. Arriviamo a questo incontro con pochi giorni di preparazione alle spalle ma cercheremo di farceli bastare e di fornire la nostra miglior versione possibile. La Lube è una squadra con grande individualità ma anche con un gioco già rodato che si basa su ottimi attaccanti di palla alta ed un servizio molto incisivo. Dovremo quindi essere bravi a lavorare bene con ricezione e muro per contenere la sua spinta ma, allo stesso tempo, ad utilizzare le stesse armi per rispondere colpo su colpo e giocarci sino in fondo le nostre chance di vittoria".

an. sc.

© Riproduzione riservata

