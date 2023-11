Parla il centrale Anzani. "Ho voglia di giocare e di aiutare la squadra»

Alla vigilia Simone Anzani, centrale della Lube, ha presentato così l’inedito incrocio: "Come ogni partita in SuperLega, la sfida con Catania – spiega il giocatore – va affrontata con molta attenzione, sapendo che non esistono affatto sfide facili in Italia. Quando si abbassa la guardia il rischio di incappare in incidenti di percorso è alto. Dobbiamo rifarci dopo la pesante sconfitta a Milano, ci fa bene giocare subito per ritrovare il nostro percorso. Io – conclude il forte centrale biancorosso – sono a disposizione da due settimane, ho in me una grande voglia di rivalsa e di rendermi utile alla squadra".

Per la formazione catanese ha parlato lo schiacciatore Enrico Zappoli Guarienti: "L’infortunio di Manavi ci ha fatto riflettere, ci mancherà, ma noi – sottolinea il giocatore – faremo fronte comune e giocheremo più uniti che mai. Fino a questo momento c’è mancato davvero poco per fare quel passo in più che alla fine ci avrebbe permesso di conquistare punti molto preziosi, è successo contro Verona e prima ancora contro Piacenza, adesso – conclude Zappoli Guarienti – dobbiamo mettere ancora più anima e riuscire a colmare anche lo spazio lasciato vuoto dal nostro compagno".