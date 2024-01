Parla il coach. Blengini: "Al PalaBarton sarà indispensabile una prova maiuscola»

Ormai a ridosso del duello numero 65 tra le società probabilmente più rivali e "nemiche" della SuperLega (con bilancio clamorosamente pari a 32 successi a testa), il tecnico della Lube Gianlorenzo Blengini ha voluto dire la sua. Partendo dalla delusione, non nascosta, per la pessima prestazione offerta in Romania contro l’Arcada. "Arriviamo a questo match – esordisce il tecnico dei civitanovesi – dopo la sconfitta in Champions League, una frenata che seppur ininfluente per il cammino europeo è pur sempre un giro a vuoto su cui riflettere e da cui trarre spunti per ripartire. Le sconfitte non sono mai indolore, nemmeno quando si è primi nel girone con il passaggio del turno già blindato. Dobbiamo pensare al nostro modo di approcciare la partita, al di là del valore già noto di Perugia, la squadra più indicata assieme a Trento per la vittoria dello Scudetto. Queste per noi ora sono considerazioni secondarie. Dobbiamo cercare di presentarci al PalaBarton con la consapevolezza delle difficoltà che incontreremo, ma anche con la volontà di mettere sul campo la miglior Lube possibile. Di questo c’è bisogno! Soprattutto in certe partite. Partecipiamo a uno dei campionati più equilibrati. Potrebbe sembrare un luogo comune, ma quest’anno la percezione è tangibile. C’è sempre stato un livello molto alto, ma c’era molta differenza tra vari tronconi di squadre, soprattutto tra le prime quattro e le avversarie. In questa stagione i risultati rispecchiano le mie parole. Fatta eccezione per il cammino regolare di Trento, sono arrivati molti risultati inattesi, soprattutto negli incroci tra le prime otto squadre della classifica. Non so dire – conclude Blengini – se il livello del torneo si sia alzato rispetto al passato, di sicuro ci sono meno differenze di valori tra le contendenti. Fare pronostici alla vigilia degli incontri è sempre più complesso".

an. sc.