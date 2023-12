Parla un protagonista. Anzani: "La partita nasconde delle insidie. Dobbiamo riscattarci»

Simone Anzani ha parlato così della sfida pontina: "Ci aspetta una partita tosta. Noi dobbiamo riscattarci dopo un risultato bruttissimo con Trento, frutto di quella che forse è stata la nostra peggior prova stagionale. Dobbiamo scendere in campo concentrati e focalizzati perché Cisterna può mettere in difficoltà chiunque. Sfidiamo una bella squadra che ha preso un grande palleggiatore. Sarà importante stare attenti e mettere in campo tutto il nostro mix di aggressività e tecnica, ma anche quella dose di spensieratezza che ci è mancata contro l’Itas". Dall’altra parte l’omologo Aleksandar Nedeljkovic: "Una gran bella gara perché davanti al nostro pubblico affrontiamo una squadra forte come la Lube, con giocatori molto bravi, e mi aspetto che per noi questo appuntamento possa diventare una buona occasione per alzare il livello e fare un altro step di crescita. Sono sicuro che potremo far valere tutta la nostra determinazione e provare a prendere punti, poi sarà il campo a darci la risposta in questo senso".

an. sc.