Parola ai protagonisti. Chinenyeze: "Serve una prestazione senza sbavature»

Il centrale Chinenyeze e il libero Balaso hanno espresso le loro considerazioni sul match di questo pomeriggio: "Non conosciamo ancora bene la formazione di Praga – ha detto il francese – già nel primo match abbiamo disputato una sfida inedita con i rumeni dell’Arcada Galati. La Cechia ha dimostrato con la sua nazionale di proporre un ottimo volley. Tra l’altro il Lvi Praha gioca sul suo campo e ha tanti stimoli come tutti i collettivi che incontrano la Lube. Al di là di questo, se una squadra va in Belgio e confeziona un 3-0 corsaro con il Maaseik deve avere per forza qualità nel roster. Questo rappresenta un’insidia. Dovremo rispettare i padroni di casa, senza smarrire le nostre certezze. Cercheremo di mantenere un livello alto perché veniamo da 4 vittorie consecutive tra SuperLega e Champions, la chiave sarà evitare i cali di tensione. Affrontare una trasferta europea giovedì e sfidare i campioni d’Italia dell’Itas Trentino domenica non sarà facile".

Così il libero biancorosso e azzurro: "In questa fase abbiamo numerosi impegni ravvicinati e tutti importanti. Il periodo è tosto, ma siamo pronti per affrontare un’altra stagione dura e intensa. Siamo carichi dopo le quattro vittorie di fila tra SuperLega e Champions League, ma resta un po’ di rammarico per aver solo sfiorato la conquista della Supercoppa. Ci siamo comunque rifatti in casa con Perugia. Siamo molto orgogliosi anche della partita disputata al PalaPanini con Modena in regular season. Si tratta di gare che ci hanno dato motivazioni importanti. Così come il successo con Taranto può incidere perché vincere aiuta a vincere e lo abbiamo fatto superando delle difficoltà. Ora dobbiamo lavorare tutti insieme per diminuire il più possibile gli alti e bassi in partita".

Andrea Scoppa