Pasqua in maglia azzurra per i talenti dell'Academy Volley Lube

Pasqua in maglia azzurra per due giovani talenti dell’Academy Volley Lube, il vivaio biancorosso. Tra i 18 ragazzi della Nazionale Under16 maschile al lavoro fino al 23 aprile a Pomigliano D’Arco (provincia di Napoli) figurano anche le promesse del club come Thomas Primerano e Matteo Talevi. Il raduno consentirà a Vincenzo Fanizza, direttore tecnico del settore giovanile maschile, di preparare al meglio l’impegno in Grecia perché dal 24 al 27 aprile è in programma il Cev 2nd Round, kermesse che metterà in palio il pass per i Campionati Europei di categoria che si terranno a Yerevan (Armenia) dal 23 luglio al 3 agosto. Per Primerano, opposto classe 2010 utilizzato da schiacciatore in biancorosso dopo il suo trasferimento dalla Desio Volley Brianza, la convocazione in Nazionale ormai è una consuetudine. Il coetaneo Talevi, alzatore, l’estate scorsa aveva conquistato il bronzo categoria Under16 nel beach volley al Campionato nazionale di Montesilvano. Entrambi facevano parte della rosa dell’Under14 biancorossa vice campione d’Italia nelle finali di un anno fa a Fano.

an. sc.