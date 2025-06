Perugia celebra la vittoria in Champions League con una festa in piazza

PERUGIA – Si avvicina a grandi passi la serata di festa organizzata per domani sera in piazza IV Novembre a Perugia. Un evento fortemente voluto dal club perugino della pallavolo maschile che è intenzionato a celebrare degnamente nel cuore della città la vittoria in champions league dello scorso mese di maggio. Una stagione cominciata con il successo nella supercoppa italiana e conclusasi con la conquista del trofeo continentale. La serata si aprirà con la musica dei Dee Radio, cover band storica di Perugia, uno spettacolo live tutto da cantare e ballare. Sarà poi il momento del talk show, con il presidente Gino Sirci e i massimi rappresentanti istituzionali della regione Umbria e della città di Perugia, occasione per rivivere, attraverso i racconti, ma soprattutto le immagini, i momenti più belli della scorsa stagione. Sul palco saliranno i giocatori rimasti ancora a Perugia: Wassim Ben Tara, Massimo Colaci, Yuki Ishikawa, Oleh Plotnytskyi, Sebastian Solé e Francesco Zoppellari. Ci sarà anche lo staff tecnico bianconero con in testa coach Angelo Lorenzetti, il vice Massimiliano Giaccardi, l’assistente Andrea Piacentini e il preparatore atletico Sebastian Carotti. Si andrà avanti con l’attesissimo Nicolò Filippucci, che per la prima volta canterà nella sua città dopo lo strepitoso successo di Amici. E poi musica non-stop per un mix tutto da ballare. In consolle Simone Duili in arte Duit e Riccardo Masciotti, vocalist Jacopo Lilli. L’ingresso all’evento è gratuito.

Alberto Aglietti