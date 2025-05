Perugia trionfa nella pallavolo: conquista la Champions League

PERUGIAUna grande festa. Un traguardo favoloso per tutta l’Umbria. Perugia regna nella pallovolo. Ora la bacheca è completa, c’erano già diverse affermazioni a livello nazionale, c’erano perfino due titoli iridati, mancava solo il successo a livello continentale. Il 18 maggio 2025 sarà ricordato come il giorno della conquista più ambita, nel palmares di Perugia entra il trofeo più prestigioso, quello della champions league. In meno di dieci anni sono stati conquistati quindici titoli: sei supercoppe italiane, quattro coppe Italia, due scudetti tricolori, due mondiali per club ed una champions league. La squadra del presidente Gino Sirci ha cominciato a vincere nel 2017, dopo alcune finali ed alcune delusioni ha centrato la sua prima supercoppa, la stagione poi è proseguita col successo in coppa Italia e quello in campionato. Sotto la guida tecnica di Lorenzo Bernardi viene messa a segno una storica tripletta poche volte riuscita ad un club. È la svolta per i block-devils che rompono definitivamente gli indugi, nell’annata agonistica successiva conquistano nuovamente la coppa Italia, nel 2019 e 2020 si aggiudicano consecutivamente la supercoppa italiana. Nella 2022 alzano la loro terza coppa Italia e la quarta supercoppa italiana. Il 2023 e quello del primo trofeo internazionale, c’è il trionfo nel campionato mondiale per club. Nella scorsa stagione, con l’approdo di Angelo Lorenzetti sulla panchina, c’è un memorabile en plein, quattro successi su quattro competizioni: la quinta supercoppa, il secondo campionato mondiale per club, la quarta coppa Italia, la stagione si chiude con la vittoria del secondo scudetto. All’inizio della stagione in corso c’è subito il trionfo in supercoppa. La squadra vince tanto ma fallisce la coppa Italia ed il campionato. Resta una manifestazione da giocare, la più importante, in terra di Polonia si scrive la pagina più attesa.

Alberto Aglietti