Play-off Champions League: Sir Susa Vim Perugia sfida Gas Sales Bluenergy Piacenza

Inizia stasera (ore 20,30) il play-off per il terzo posto, in palio c’è la champions league nella prossima stagione. La Sir Susa Vim Perugia cerca di mantenersi tra le nobili, per farlo deve battere due volte la Gas Sales Bluenergy Piacenza che manca nel torneo da diverso tempo. Per chi non potrà essere a Pian di Massiano c’è comunque la possibilità di seguire il match che sarà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma Vbtv e anche su Dazn.

È il tecnico Angelo Lorenzetti a presentare lo scontro: "La pallavolo che ha espresso Piacenza in semifinale è sicuramente di alto livello e con quello dobbiamo misurarci. Ho detto ai ragazzi che non c’è un motivo per cui Piacenza, psicologicamente parlando, deve essere più facile giocare questa partita qua, non c’è un motivo per cui Piacenza debba essere più motivata, è uno scontro alla pari, quindi, sta a noi interpretare al meglio questa gara".

Tra i locali c’è curiosità per vedere se sarà tra i titolari lo schiacciatore giapponese Yuki Ishikawa. Gli emiliani hanno riposato molto di più avendo perso la semifinale in tre partite e l’allenatore Ljubomir Travica potrebbe aver ricaricato le batterie dei suoi a dovere. Tra gli ospiti un ruolo sempre più importante lo riveste lo schiacciatore turco Ramazan Efe Mandiraci che si è guadagnato il posto.

In casa della Gas sales Bluenergy è stato l’ex centrale bianconero, Gianluca Galassi, a rilasciare le dichiarazioni pre-gara in vista dell’appuntamento di domani: "Sapevamo bene anche prima di Gara 5 tra Perugia e Civitanova che avremmo affrontato nella finale per il terzo posto una grande squadra. Avremo davanti a noi Perugia, stiamo lavorando soprattutto per migliorare le situazioni che contro Trento non abbiamo fatto bene e ci sono costate molto care. Siamo carichi, l’obiettivo di giocare il prossimo anno in Europa è stato raggiunto ma partecipare alla competizione più importante lo vuole la Società, lo vogliono i nostri tifosi ma soprattutto lo vogliamo noi".

Sono quindici i precedenti tra le due squadre in partite ufficiali, di cui tredici vinti dai block-devils e due vinti dagli emiliani. Tre gli ex di questa sfida, tra le file umbre Davide Candellaro, nel roster avversario Gianluca Galassi e Fabio Ricci. Arbitri: Marco Zavater (RM) e Vincenzo Carcione (RM).

: Giannelli - Ben Tara, Solé - Loser, Semeniuk - Plotnytskyi, Colaci (L). PIACENZA: Brizard - Romanò, Simon - Galassi, Mandiraci - Maar, Scanferla (L).