Playoff 5° Posto. Soltanto tre punti, biancorossi al momento fuori dalle Coppe

Con l’approdo di Perugia in finale Scudetto grazie all’1-3 di Milano giovedì, superbi Ben Tara e Plotnytskyi, sono definite le quattro partecipanti alla prossima Supercoppa, saranno Itas Trentino, Sir Susa Vim Perugia, Gas Sales Bluenergy Piacenza, Mint Vero Volley Monza. Niente Lube dunque. Si sapeva, ma adesso che il lotto è sistemato, fa pure più effetto. Civitanova partecipava ininterrottamente al primo trofeo dell’anno 2015. Perugia aveva già il diritto in virtù della vittoria della Coppa Italia, successo che aveva liberato uno slot per la meglio classificata in regular season preso poi da Piacenza, giunta terza davanti alla Lube. Le altre due invece sono la migliore in assoluto della regular season, Trento e la finalista di Coppa Italia, Monza.

Con la qualificazione all’ultimo atto tricolore Perugia si è assicurata la partecipazione alla Champions League, mentre l’Allianz parteciperà alla finale 3° Posto contro l’altra semifinalista perdente. In questo caso bisognerà attendere l’esito della "bella", perché la Mint (ancora senza opposto di ruolo) ha battuto 3-1 l’Itas, ha recuperato dallo svantaggio 0-2 nella serie e l’ha spinta a gara5 in programma domani alle 18 a Trento con diretta su Rai Sport. Chi la spunterà domani farà comunque la Champions, l’altra disputerà le sfide della finale 3° Posto e la vincente di quel duello sarà l’ultima ammessa per la Champions, la perdente finirà in Cev Cup.

La Lube ad oggi è fuori da qualsiasi competizione europea. Per fare la non certo ambita Challenge Cup, deve assolutamente migliorare la propria classifica nel girone Playoff 5° Posto. Al momento è quinta infatti e solo le prime 4 vanno a disputare le semifinali, con gara secca in casa della miglior piazzata. In testa c’è Piacenza con 8 punti, poi Verona 7, Cisterna 4, Padova e Civitanova 3, Modena 2.

Andrea Scoppa