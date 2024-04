Playoff 5° posto. Stasera i biancorossi ricevono Verona

In attesa di ufficializzare il ritorno di Medei in panchina, la Lube ha optato per la soluzione interna e più logica dato che siamo all’epilogo. Sarà il portopotentino Romano Giannini l’allenatore (con Enrico Massaccesi primo assistente) questa sera nella terza partita dei Playoff 5°Posto, in programma alle 20.30 all’Eurosuole Forum contro la Rana Verona. Come reagirà la squadra a questo scossone? Come scritto già domenica, a fronte di un girone poco stimolante Blengini avrebbe fatto meglio a giocare questi playoff minori puntando sulle seconde linee. Non sarebbero state svogliate e probabilmente avrebbero evitato figuracce. Adesso però i senatori saranno “obbligati“ a giocare in modo esemplare, anche quelli che non faranno parte del progetto futuro. La Lube giunge al match con 3 punti, mentre gli scaligeri ne hanno 4 (3-1 su Padova e ko 3-2 a Piacenza) e paiono determinati ad arrivare fino in fondo anche senza impiegare Mozic. Ieri Stoytchev ha ribadito che lo schiacciatore continuerà a riposare su indicazione dello staff medico, attenzione a Keita autore di 29 punti domenica anche se beccandosi 8 muri. In regular season hanno sempre vinto le squadre in trasferta, 2-3 a Santo Stefano a Civitanova e 0-3 per la Lube un mese fa nell’ultimo turno contro una squadra in formissima, un blitz pesante che sembrava aver evitato guai nei playoff (si rischiava il sesto posto).

Le formazioni

Cucine Lube Civitanova: palleggiatore De Cecco; opposto Lagumdzija; schiacciatori Bottolo e Nikolov; centrali Anzani e Chinenyeze; libero Balaso. A disposizione Thelle, Motzo, Yant, Zaytsev, Diamantini, Bisotto. All. Giannini.

Rana Verona: palleggiatore Spirito; opposto Keita; schiacciatori Sani e Dzavoronok; centrali Mosca e Grozdanov; libero D’Amico. A disposizione Jovovic, Zanotti, Mozic, Amin, Cortesia, Zingel, Bonisoli. All. Stoytchev.

Andrea Scoppa