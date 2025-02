Playoff Due posti per tre, Megabox ci prova

Ancora non è matematico ma manca davvero poco. La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia non sfrutta la prima occasione per conquistare matematicamente la qualificazione ai play-off scudetto, la quale resta comunque alla portata: la sconfitta sul campo di una Wash4Green lanciatissima (due vittorie in fila dopo quella sul campo di Bergamo) allontana le tigri dal sesto posto e le mantiene ancora legate ai risultati delle ultime tre giornate. Con Busto Arsizio a più 4, ormai sesta e con un calendario abbordabile, la battaglia per gli ultimi due posti è tra la Megabox, Bergamo e la stessa Pinerolo, che insegue a sei lunghezze.

"È stata una partita complicata sin dall’inizio, siamo state un po’ troppo timorose e Pinerolo ha giocato bene e in casa: ha dalla sua un fattore campo molto caloroso – questo il commento dell’allenatore Andrea Pistola –. Abbiamo faticato tanto in ricezione e nel cambio palla, nel secondo set abbiamo rimesso un po’ le cose a posto ma dal terzo set in poi abbiamo sofferto molto il loro muro difesa, che ci ha massacrato, e in attacco non abbiamo trovato più fluidità. È stata una partita anomala, era da tanto tempo che non ci capitava di cedere così nettamente. Dobbiamo recuperare i nostri riferimenti dal punto di vista tecnico, del resto la squadra ha fatto un grande sforzo nelle ultime settimane".

Interviene anche la giocatrice azzurra Gaia Giovannini: "Pinerolo ha giocato una bella partita, ci ha messo sotto pressione: complimenti a loro, ma noi siamo molto meglio di così. Non ha funzionato niente, è stata una giornata negativa: abbiamo faticato troppo in attacco, abbiamo subito tanti muri e non siamo stati efficaci nel muro difesa". In sala stampa anche Amandha Sylves del Wash4Green Pinerolo che è risultata mvp del match: "Le ultime partite sono state molto importanti per noi, siamo in un bel mood, c’è tanta felicità e siamo rilassate. Questa vittoria per noi è stata molto importante sia per la classifica che per le partite che dobbiamo ancora giocare. In questo momento ogni partita per noi è una finale di campionato, questo è il nostro mood".

Il campionato propone domenica prossima, 23 febbraio, alle 18 il big match contro la Numia Vero Volley Milano, terza forza del campionato. Biglietti in vendita su liveticket.it

b. t.