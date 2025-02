Pool Promozione A2 femminile. Bosetti: "La Cbf Balducci è cresciuta. Sabato a Cremona sarà un match insidioso»

Alle 17 di sabato la CBF Balducci sarà impegnata a Cremona dove dovrà difendere il secondo posto dagli attacchi di Messina, impegnato il giorno a Padova, e di Busto Arsizio che domenica riceverà Brescia. "Dobbiamo rimanere concentrate su di noi – spiega Lucia Bosetti, l’ex azzurra e ora direttore operativo della Cbf Balducci – e sul nostro gioco pensando anche che contro Cremona sarà una gara insidiosa, come del resto tutte della Pool Promozione". In questa fase c’è da pensare a se stesse. "Possiamo controllare solo le situazioni che dipendono da noi". E così la squadra sta lavorando sodo in palestra nella consapevolezza che i risultati delle partite dipendono da quanto fatto in settimana. "La ricetta è quella di concentrarsi in palestra su quelle situazioni da migliorare, in cui abbiamo mostrato delle difficoltà durante la stagione. Occorre poi rimanere lucide durante la partita, non farsi prendere dall’ansia qualora una fase non dovesse andare come nelle previsioni". La sensazione è che sia un’altra Cbf Balducci dopo la gara di campionato del 5 gennaio vinta in casa contro Messina, ora si nota una formazione più convinta dei suoi mezzi. "Prima di quel match – ricorda Bosetti – avevamo perso degli scontri diretti e così quello è stato un momento fondamentale. In quella occasione la squadra è stata più cinica nei momenti decisivi. Si è trattato di una vittoria molto significativa sul piano emotivo". Con il conforto dei risultati ci si allena meglio in una fase contrassegnata anche da impegni infrasettimanali. Ecco, in questo momento sarà determinante dosare bene le energie. "Anche per questo aspetto – risponde Bosetti – c’è un lavoro di programmazione alle spalle che già prevedeva questi impegni infrasettimanali. La formazione è lo specchio dello staff".

Le ragazze hanno iniziato ad agosto il cammino nell’A2 di volley e adesso si stanno raccogliendo i frutti di quanto fatto in questi mesi. I progressi visti sono anche merito di quel lavoro. "Sono tanti i miglioramenti registrati, come per esempio l’inserimento delle ragazze dalla panchina dà ogni volta risultanze positive. Si sono creati e consolidati gli equilibri creati nel tempo e poi è migliorata l’intesa con la palleggiatrice considerando i tanti volti nuovi nella rosa".