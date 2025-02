Pool Promozione A2 femminile. "Cbf Balducci, sarà un cammino insidioso»

"La Pool Promozione si presenta molto competitiva essendoci diverse formazioni costruite per salire in A1". Valerio Lionetti, coach della Cbf Balducci, presenta la seconda fase della stagione dell’A2 di volley femminile in cui le prime cinque del girone A si confronteranno con le prime cinque del girone B in gare di andata e ritorno per un totale di 10 giornate. Si partirà dai punti conseguiti nella Regular season, con la seguente classifica iniziale: San Giovanni (46), Busto Arsizio (43), Messina (42), Macerata (42), Trento (38), Brescia (32), Cremona (32), Padova (31), Melendugno (31) e Costa Volpino (29). La prima salirà in A1 mentre le altre quattro disputeranno i playoff che mette in palio l’altro posto disponibile nella categoria superiore. Le maceratesi debutteranno domenica 16 a casa dell’Itas Trentino. "Un avversario – dice Lionetti – in buona condizione, che fa del gioco veloce e del muro le sue armi". Il debutto casalingo è mercoledì 19 alle 20.30 contro Melendugno. "Una formazione rognosissima che fa della difesa e del contrattacco una sua forza, tra l’altro ha conseguito risultati di rilievo anche contro Trentino e Busto Arsizio". Il tecnico si sofferma sul girone B. "È molto forte, Busto ci ha fatto vedere il suo valore in Coppa Italia. Ci aspetta un cammino ricco di insidie". La Cbf Balducci ha chiuso con la vittoria su Costa Volpino il cammino in regular season. "Siamo in buonissima forma. Siamo andati in crescendo, sono state incrementate le sicurezze e adesso lavoreremo su alcuni dettagli". La Cbf Balducci si è presentata ai blocchi di partenza con l’obiettivo di provare a salire di categoria e magari queste aspettative hanno messo pressione sulle ragazze. "È normale a certi livelli, tra l’altro abbiamo ragazze abituate a questo tipo di pressioni e che hanno già vinto l’A2".