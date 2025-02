Pool Promozione A2 femminile. "Cbf Balducci, il successo ci dà carica»

"A Trento c’è stata una prestazione corale che ci dà molta fiducia e ci fa tornare in palestra per fare meglio ora che giocheremo quasi sempre ogni tre giorni". Valerio Lionetti, coach della CBF Balducci, tira le somme dopo la vittoria in rimonta al quinto set a Trento nella prima giornata della Pool Promozione dell’A2 di volley femminile. "Tutte le ragazze – spiega – hanno dato il loro contributo, chi non era partita titolare, chi era partita e chi è rientrata". Le maceratesi hanno ribaltato sul 2-0 la partita. "È stata una prova che ci dà ancora molta più fiducia. Abbiamo avuto pazienza, spirito di sacrificio in questi mesi per poterci mettere in discussione e lavorare sodo in palestra: questi sono i frutti del lavoro". La giovane palleggiatrice Safa Allaoui (foto) è stata la MVP del match. "È stata una partita molto combattuta, sono entrata dal terzo set – dice la giocatrice – perché Asia (Bonelli) ha avuto un piccolo infortunio, è stata una gara molto tesa, dal terzo set ci siamo lasciate un po’ andare e abbiamo recuperato fino al successo finale. Vincere a Trento è stato molto importante, perché dall’altra parte c’era una bella squadra". Molto soddisfatta Federica Busolini, centrale della CBF Balducci. "Sono felice – dice – di riuscire a dare il mio contributo quando sono in campo, poi sono contenta anche per me perché dopo un lungo stop non è mai facile rientrare in campo". È aperta la prevendita biglietti per i match tra CBF Balducci e Narconon Melendugno, in programma domani alle 20.30 al Fontescodella e per il match di domenica alle 17 contro Nuvolì Altafratte Padova.